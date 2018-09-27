Дітям ніде проходити реабілітацію: просять відкрити санаторій «Дачний»





Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.



Депутат Євген Ткачук розповів, що до нього звернулося чимало батьків, котрі виховують дітей із ураженням центральної нервової системи. Вони просять відновити роботу санаторію, який закрили ще в березні.



«Це велика проблема. Дітям треба проходити реабілітацію», - сказав Ткачук. Нагадаємо, санаторій «Дачний» –



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що «Дачний» - обласна комунальна власність, тож потрібно поцікавитися станом справ в обласної ради.

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