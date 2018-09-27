Дітям ніде проходити реабілітацію: просять відкрити санаторій «Дачний»
Сьогодні, 10:28
Просять відновити роботу санаторію для дітей з батьками «Дачний», що розташований за 10 км від обласного центру Волині.
Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук розповів, що до нього звернулося чимало батьків, котрі виховують дітей із ураженням центральної нервової системи. Вони просять відновити роботу санаторію, який закрили ще в березні.
«Це велика проблема. Дітям треба проходити реабілітацію», - сказав Ткачук. Нагадаємо, санаторій «Дачний» – єдиний в області, де оздоровлювалися діти з неврологічними недугами. Щороку тут бувало до 1600 пацієнтів з усієї України.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що «Дачний» - обласна комунальна власність, тож потрібно поцікавитися станом справ в обласної ради.
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Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук розповів, що до нього звернулося чимало батьків, котрі виховують дітей із ураженням центральної нервової системи. Вони просять відновити роботу санаторію, який закрили ще в березні.
«Це велика проблема. Дітям треба проходити реабілітацію», - сказав Ткачук. Нагадаємо, санаторій «Дачний» – єдиний в області, де оздоровлювалися діти з неврологічними недугами. Щороку тут бувало до 1600 пацієнтів з усієї України.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що «Дачний» - обласна комунальна власність, тож потрібно поцікавитися станом справ в обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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