Дівчинці було три місяці, коли тато загинув на Донбасі: волонтери просять підтримати дитину волинського бійця

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– така довгоочікувана донечка у сім’ї. Дівчинці 10 вересня виповниться 5 років, а на момент загибелі її татка крихітка мала усього три повних місяці.був молодшим сержантом 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, трагічно загинув у ніч на 22 грудня 2015 року поблизу с. Новобахмутівка, що на Донеччині, підірвавшись на розтяжці під час бою у зоні АТО. Олег міг не йти до війська, бо його комісували, але не зміг сидіти вдома, коли інші воюють за територіальну цілісність України, тому був скоріше добровольцем, ніж мобілізованим. Служив старшим розвідником-телефоністом. Після загибелі чоловіка, дружині Галині з маленькою донечкою на руках прийшлось дуже складно.Аріночка росте дуже жвавою та цікавою дівчинкою з твердим характером. Вона продовжує ходити до садочку та з великим задоволенням відвідує середню групу. До цього вона ходила до маленької школи у мовному центрі «Bе Smart».Юна патріотка дуже полюбляє вчитися. Найкраще в неї виходить вчити та декламувати віршики. І вже у такому юному віці дитина нерідко виступає на сцені, як от на волонтерських заходах, присвячуючи вірші своєму таткові і війні на Сході.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/galatuk.htm5168-7427-2547-7503 (Галатюк Галина Леонідівна, ПриватБанк)Інформація для благодійників: Галатюк Аріна – 5 років (10.09.2015)м. Луцьк, одяг: 110-116; взуття: 29.