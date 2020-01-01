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На місці смертельної аварїі на Дубнівській встановлять світлофор за 800 тисяч

На місці смертельної аварїі на Дубнівській встановлять світлофор за 800 тисяч
У Луцьку на вулиці Дубнівській, де в аварії загинув 10-річний хлопчик, обладнають світлофор.

Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у бюджеті міста на облаштування світлофорного об’єкта передбачили 800 тисяч гривень.

«Дай Бог, щоб ці кошти нам вдалося освоїти. Вже рік як виділили кошти на будівництво світлофора біля 12 школи, але тендер не оголосили й досі. Нам треба працювати, щоб залучати інших проєктантів та виконавців, аби робити це швидше», - сказав депутат Богдан Богонос.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що патрульна поліція вивчить питання безпеки поблизу навчальних закладів. Якщо буде необхідність, на найбільш проблемних ділянка встановлять світлофор.

Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину, яка переходила дорогу на "зебрі".

Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.

6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.

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Теги: Дубнівська, світлофор, Луцьк
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