На місці смертельної аварїі на Дубнівській встановлять світлофор за 800 тисяч





Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у бюджеті міста на облаштування світлофорного об’єкта передбачили 800 тисяч гривень.



«Дай Бог, щоб ці кошти нам вдалося освоїти. Вже рік як виділили кошти на будівництво світлофора біля 12 школи, але тендер не оголосили й досі. Нам треба працювати, щоб залучати інших проєктантів та виконавців, аби робити це швидше», - сказав депутат Богдан Богонос.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що патрульна поліція вивчить питання безпеки поблизу навчальних закладів. Якщо буде необхідність, на найбільш проблемних ділянка встановлять світлофор.



Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль



Хлопчик отримав множинні травми.



6 вересня люди влаштували мітинг,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дубнівській, де в аварії загинув 10-річний хлопчик, обладнають світлофор.Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у бюджеті міста на облаштування світлофорного об’єкта передбачили 800 тисяч гривень.«Дай Бог, щоб ці кошти нам вдалося освоїти. Вже рік як виділили кошти на будівництво світлофора біля 12 школи, але тендер не оголосили й досі. Нам треба працювати, щоб залучати інших проєктантів та виконавців, аби робити це швидше», - сказав депутатВ.о. мера Луцькадодав, що патрульна поліція вивчить питання безпеки поблизу навчальних закладів. Якщо буде необхідність, на найбільш проблемних ділянка встановлять світлофор.Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину , яка переходила дорогу на "зебрі".Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося . Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію