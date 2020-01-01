Передали до суду справу щодо патрульного, який спричинив смертельну аварію у Луцьку
Сьогодні, 11:02
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, кримінальному провадженні про порушення поліцейським батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть його колеги Олександра Волошина.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Слідство вважає, що зранку 6 липня 2020 року поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.
Обвинуваченого у вчиненні цього злочину правоохоронця очікує лава підсудних.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час патрулювання на вулиці Володимирській у Луцьку службовий автомобіль патрульних врізався в електроопору. Олександр Волошин, який був на пасажирському сидінні, отримав травми, які, попри усі зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. У ніч на 7 липня патрульний, на жаль, помер, так і не прийшовши до тями.
У Олександра Волошина залишилися дружина на півторарічна донька.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Слідство вважає, що зранку 6 липня 2020 року поліцейський заснув за кермом, відтак службовий автомобіль на вулиці Володимирській у Луцьку з'їхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою, а напарник правоохоронця отримав травми, від яких наступного дня помер у лікарні.
Обвинуваченого у вчиненні цього злочину правоохоронця очікує лава підсудних.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час патрулювання на вулиці Володимирській у Луцьку службовий автомобіль патрульних врізався в електроопору. Олександр Волошин, який був на пасажирському сидінні, отримав травми, які, попри усі зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. У ніч на 7 липня патрульний, на жаль, помер, так і не прийшовши до тями.
У Олександра Волошина залишилися дружина на півторарічна донька.
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Передали до суду справу щодо патрульного, який спричинив смертельну аварію у Луцьку
Сьогодні, 11:02