На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*
Сьогодні, 12:16
На території фудкорту «Grand Central Food Terminal», що в розважальному центрі «Промінь», працюють лише перевірені заклади з якісною продукцією. Один із них – «Сито & Соковито», створений для того, щоб зробити життя кожної сім’ї простішим.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
«Немає часу – бери пельмені! Немає натхнення – бери пельмені! Просто не любиш готувати – бери пельмені!» – радять у закладі.
В назві закладена вся суть цього місця. Тут дійсно дуже сито і соковито. Ніякої сухої начинки чи липкого тіста. Тільки свіжі, натуральні і якісні пельмені та величезні чебуреки за доступною ціною.
В меню є пропозиції абсолютно для всіх: пельмені з куркою, класичні зі свининою, вегетаріанські з брокколі, а також з лососем для любителів риби. Ними можна смакувати на місці або взяти з собою, щоб приготувати вдома для всієї сім’ї.
Зовсім скоро меню «Сито & Соковито» розшириться. В ньому з’являться нові позиції, авторські розробки шеф-кухаря, які точно здивують консервативних любителів класики. У закладі радять стежити за інформацією в соціальних мережах, щоб не пропустити оновлення пропозицій.
Меню готових страв:
Меню страв із собою:
Заклад працює щодня з 10 до 21:00, РЦ “Промінь”, 4 поверх.
Територія фудкорту «Grand Central Food Terminal»
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
«Немає часу – бери пельмені! Немає натхнення – бери пельмені! Просто не любиш готувати – бери пельмені!» – радять у закладі.
В назві закладена вся суть цього місця. Тут дійсно дуже сито і соковито. Ніякої сухої начинки чи липкого тіста. Тільки свіжі, натуральні і якісні пельмені та величезні чебуреки за доступною ціною.
В меню є пропозиції абсолютно для всіх: пельмені з куркою, класичні зі свининою, вегетаріанські з брокколі, а також з лососем для любителів риби. Ними можна смакувати на місці або взяти з собою, щоб приготувати вдома для всієї сім’ї.
Зовсім скоро меню «Сито & Соковито» розшириться. В ньому з’являться нові позиції, авторські розробки шеф-кухаря, які точно здивують консервативних любителів класики. У закладі радять стежити за інформацією в соціальних мережах, щоб не пропустити оновлення пропозицій.
Меню готових страв:
Меню страв із собою:
Заклад працює щодня з 10 до 21:00, РЦ “Промінь”, 4 поверх.
Територія фудкорту «Grand Central Food Terminal»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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