На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*

На території фудкорту «Grand Central Food Terminal», що в розважальному центрі «Промінь», працюють лише перевірені заклади з якісною продукцією. Один із них – «Сито & Соковито», створений для того, щоб зробити життя кожної сім’ї простішим.Про це повідомляє пресслужба розважального центру.«Немає часу – бери пельмені! Немає натхнення – бери пельмені! Просто не любиш готувати – бери пельмені!» – радять у закладі.В назві закладена вся суть цього місця. Тут дійсно дуже сито і соковито. Ніякої сухої начинки чи липкого тіста. Тільки свіжі, натуральні і якісні пельмені та величезні чебуреки за доступною ціною.В меню є пропозиції абсолютно для всіх: пельмені з куркою, класичні зі свининою, вегетаріанські з брокколі, а також з лососем для любителів риби. Ними можна смакувати на місці або взяти з собою, щоб приготувати вдома для всієї сім’ї.Зовсім скоро меню «Сито & Соковито» розшириться. В ньому з’являться нові позиції, авторські розробки шеф-кухаря, які точно здивують консервативних любителів класики. У закладі радять стежити за інформацією в соціальних мережах, щоб не пропустити оновлення пропозицій.Меню готових страв:Меню страв із собою: