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На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*

На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*
На території фудкорту «Grand Central Food Terminal», що в розважальному центрі «Промінь», працюють лише перевірені заклади з якісною продукцією. Один із них – «Сито & Соковито», створений для того, щоб зробити життя кожної сім’ї простішим.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру.

«Немає часу – бери пельмені! Немає натхнення – бери пельмені! Просто не любиш готувати – бери пельмені!» – радять у закладі.

В назві закладена вся суть цього місця. Тут дійсно дуже сито і соковито. Ніякої сухої начинки чи липкого тіста. Тільки свіжі, натуральні і якісні пельмені та величезні чебуреки за доступною ціною.
На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*

В меню є пропозиції абсолютно для всіх: пельмені з куркою, класичні зі свининою, вегетаріанські з брокколі, а також з лососем для любителів риби. Ними можна смакувати на місці або взяти з собою, щоб приготувати вдома для всієї сім’ї.

Зовсім скоро меню «Сито & Соковито» розшириться. В ньому з’являться нові позиції, авторські розробки шеф-кухаря, які точно здивують консервативних любителів класики. У закладі радять стежити за інформацією в соціальних мережах, щоб не пропустити оновлення пропозицій.

Меню готових страв:
На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*

Меню страв із собою:
На фудкорті у «Промені» можна купити натуральні пельмені у форматі «з собою»*

Заклад працює щодня з 10 до 21:00, РЦ “Промінь”, 4 поверх.
Територія фудкорту «Grand Central Food Terminal»

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Теги: «Сито & Соковито», Промінь
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