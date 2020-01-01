Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 72 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 28 осіб. Летальних випадків 1 (Маневицький район). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 19, м. Нововолинськ – 8, Луцький район – 6, Маневицький район – 6, Горохівський район – 3, Ківерцівський район – 6, Шацький район – 1, Рожищенський район – 8, Володимир-Волинський район – 12, Любешівський район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.Про це повідомляє Волинська ОДА.Так, станом на 9 вересня в області зареєстрували 6015 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 386 у дітей та 691 у медичних працівників. Одужало 4189 осіб, з них 287 дітей та 542 медичних працівники. 130 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 1598 (в т. ч. 34 летальних)Луцький район – 661 (в т. ч. 11 летальних)м. Нововолинськ – 335 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 108Володимир-Волинський район – 426 (в т. ч. 6 летальних)Горохівський район – 281 (в т. ч. 5 летальних)Камінь-Каширський район – 279 (в т. ч. 9 летальних)Ківерцівський район – 608 ( в т. ч. 13 летальних)Ковельський район – 468 (в т. ч. 12 летальних),Локачинський район – 57Любомльський район – 90Любешівський район –201(в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 334 ( в т. ч. 10 летальних)Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)Рожищенський район – 98 (в т. ч. 2 летальних)Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 87 ( в т. ч. 1 летальний)Шацький район – 53 (в т. ч. 1 летальний).За попередню добу надійшло 69 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 38520 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 361 особу.