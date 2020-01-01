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На подвір'ї у приватного підприємця з Волині знайшли крадену деревину

На подвір'ї у приватного підприємця з Волині знайшли крадену деревину
У Турійському районі поліцейський виявив 14 колод сосни без відповідних документів.

Деревина перебувала на території домогосподарства місцевого приватного підприємця. Аби встановити зловмисника, правоохоронці ретельно оглянули територію, опитали свідків та встановили, що злодіяння вчинив 55-річний житель Любомльського району. Виявлені колоди поліцейські вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, аби встановити походження деревини та всіх причетних до незаконної порубки.




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Теги: деревина, ліс, Турійськ
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