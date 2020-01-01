Волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО





Фотознімки виставили на сторінці "Kresy na starych fotografiach" у фейсбуці,



На світлинах зображені: господарські будівлі, церква, єврейське кладовище у Володимирі та торговий ярмарок на одній з центральних вулиць міста.



Світлини із зображенням храму підписані так:



«Костел Розіслання Апостолів встановлений Міхалом Радзімінським у 1755–1766 роках.У 1770 році костел було освячено. У 1773 році папа Климент XIV видав бреве Dominus ac Redemptor, яким скасував орден єзуїтів, а всі заклади ордену на території Польщі i Росії зачинив. У 1782 році костел та монастир передали греко-католицькому ордену василіян, а в 1840 році внаслідок переведення ордену в православ'я, монастир став православним. На короткий час у міжвоєнний час храм повернувся католикам. У 1927 році в приміщенні колишнього монастиря було створено духовну семінарію. У 1992 році його було передано Українській православній церкві Київського патріархату. Нині тут діє Кафедральний Собор Різдва Христового Православної Церкви України».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережі оприлюднили ретросвітлини Володимира-Волинського, датовані 1914-1918 роками.Фотознімки виставили на сторінці "Kresy na starych fotografiach" у фейсбуці, пише "Район. Володимир-Волинський".На світлинах зображені: господарські будівлі, церква, єврейське кладовище у Володимирі та торговий ярмарок на одній з центральних вулиць міста.Світлини із зображенням храму підписані так:«Костел Розіслання Апостолів встановлений Міхалом Радзімінським у 1755–1766 роках.У 1770 році костел було освячено. У 1773 році папа Климент XIV видав бреве Dominus ac Redemptor, яким скасував орден єзуїтів, а всі заклади ордену на території Польщі i Росії зачинив. У 1782 році костел та монастир передали греко-католицькому ордену василіян, а в 1840 році внаслідок переведення ордену в православ'я, монастир став православним. На короткий час у міжвоєнний час храм повернувся католикам. У 1927 році в приміщенні колишнього монастиря було створено духовну семінарію. У 1992 році його було передано Українській православній церкві Київського патріархату. Нині тут діє Кафедральний Собор Різдва Христового Православної Церкви України».

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