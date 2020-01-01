19-річна п'яна матір лежала біля дитячого візка: на Львівщині врятували немовля





Про це



8 вересня о 16.10 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Трускавецькій на тротуарі лежить жінка, а поруч із нею у візочку плаче немовля.



За вказаною адресою негайно виїхали співробітники ювенальної превенції та група реагування патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції. На місці правоохоронці встановили особу жінки – 19-річної місцевої мешканки, котра, як в подальшому встановили медики, перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. У візочку плакав її шестимісячний син.



Маму та дитину доставили у місцеву лікарню. За словами медиків, загрози здоров’ю хлопчика немає.



Правоохоронці повідомили про подію працівників служби у справах дітей Дрогобицької міської ради. Вирішується питання щодо притягнення матері до відповідальності за несумлінне виконання обов’язків по догляду за дитиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобичі поліцейські разом з небайдужими громадянами врятували шестимісячне немовля. Мешканець райцентру, котрий побачив на вулиці дитячий візок, біля якого лежала нетвереза жінка, повідомив про це у поліцію.Про це йдеться на сторінці Нацполіції у Львівській області.8 вересня о 16.10 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Трускавецькій на тротуарі лежить жінка, а поруч із нею у візочку плаче немовля.За вказаною адресою негайно виїхали співробітники ювенальної превенції та група реагування патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції. На місці правоохоронці встановили особу жінки – 19-річної місцевої мешканки, котра, як в подальшому встановили медики, перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. У візочку плакав її шестимісячний син.Маму та дитину доставили у місцеву лікарню. За словами медиків, загрози здоров’ю хлопчика немає.Правоохоронці повідомили про подію працівників служби у справах дітей Дрогобицької міської ради. Вирішується питання щодо притягнення матері до відповідальності за несумлінне виконання обов’язків по догляду за дитиною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію