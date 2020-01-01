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19-річна п'яна матір лежала біля дитячого візка: на Львівщині врятували немовля

19-річна п'яна матір лежала біля дитячого візка: на Львівщині врятували немовля
У Дрогобичі поліцейські разом з небайдужими громадянами врятували шестимісячне немовля. Мешканець райцентру, котрий побачив на вулиці дитячий візок, біля якого лежала нетвереза жінка, повідомив про це у поліцію.

Про це йдеться на сторінці Нацполіції у Львівській області.

8 вересня о 16.10 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Трускавецькій на тротуарі лежить жінка, а поруч із нею у візочку плаче немовля.

За вказаною адресою негайно виїхали співробітники ювенальної превенції та група реагування патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції. На місці правоохоронці встановили особу жінки – 19-річної місцевої мешканки, котра, як в подальшому встановили медики, перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. У візочку плакав її шестимісячний син.

Маму та дитину доставили у місцеву лікарню. За словами медиків, загрози здоров’ю хлопчика немає.

Правоохоронці повідомили про подію працівників служби у справах дітей Дрогобицької міської ради. Вирішується питання щодо притягнення матері до відповідальності за несумлінне виконання обов’язків по догляду за дитиною.

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Теги: Дрогобич, п'яна матір, немовля
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