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28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО*

28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО*
Заливка фундаментної плити – один із найважчих та найвідповідальніших етапів будівництва. Десятки тон арматури в’яжуться у каркас, кладуться на заздалегідь підготовлену піщану подушку і так звану підбетонку, а тоді – заливаються бетоном. Цей процес має бути безперервним.

Для того, щоб залити чергову фундаментну плиту на ЖК «Супернова» будівельники, не зупиняючись, працювали 28 годин, – розповідають на сторінці компанії.

«Площа фундаментої плити, яку залили – 890 м2. Це основа для третьої і четвертої секції великого будинку на багато під’їздів. Поки на «Супернові» – це найбільш масштабна робота, яку ми робили. Загалом на плиту пішло 45 тон арматури та 895 кубів бетону», – розповів виконроб Андріан Веремко.

28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО*


Нагадаємо, ЖК «Супернова» – це найбільший комплекс Будівельної компанії «Інвестор», який із 2016 року зводять в районі вулиць Львівської та Потебні. Уже збудовано 5 будинків на один під’їзд і розпочате будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів.



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Теги: Інвестор, супернова, реклама, будівництво, бетон
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