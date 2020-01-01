Де у Луцьку та на Волині не буде світла 10 вересня: перелік адрес





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00 – 17:00. Свинарник, телятник. с. Бегета, вул.: Нова, 78а, Польова, с. Острівок, вул.: Шкартальна, Кн. Олега, Автомийка, с. Заріччя, вул.: Садова, Нова



Горохівський район



09:00 – 17:00. ТзОВ «Волинь Нова», Бригада, Школа, Башта, Клуб, ФАП, с. Ощів: вул. Шкільна, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки.



Камінь-Каширський район



10:00 – 13:00. Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів), ВОГ РИТЕЙЛ, м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул.. 1-го Травня, вул. Ватутіна, вул. Затишна, пров. Затишний, пров. Авторемонтний, вул.. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького, пров. Пушкіна.



Ківерцівський район



09:00 – 17:00. с. Хопнів, вул. Першотравнева, ФОП Грек Іван Григорович – торговий кіоск, с. Кульчин, вул. Гвардійська, буд.1-19, 51, 53, буд. 20-37, вул. 5-го Лютого, 1-14, вул. Володимира Зарадюка (Кірова) 1-6.



09:00 – 11:00. Свято-Покровська громада УПЦ – церква, с. Мительно, вул. Суворова, буд.1, 3-8, 10, 1, вул. Шкільна, вул. Підлісна, вул. Наливайка, буд. 2, 4, 8, 10, вул. Наливайка, буд. 1-10,12.



Ковельський район



09:00 – 17:00. Тойкутська сільська рада, с. Лапні, Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, с. Марянівка.



Локачинський район



09:00 – 17:00. Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка ФОП Жданюк с. Привітне частково вул. 1 Травня, вул. Центральна.



09:00 – 16:00. Школа, Почта, Клуб, дитячий садок, котельня школи, магазин ФОП Подаш, с. Колпитів частково вул. Нова, Садова.



місто Луцьк



10:00-16:00 - вул. Залізна, вул. Шевченка, 64-82, 17-45;



13:30-17:00 - вул. Грабовського, 7, 9; вул. Шота Руставелі, 10.



Луцький район



09:30 – 17:00. ФОП Мурза В.В., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., с. Липини вул. Центральна, Шевченка, Ветеранів.



місто Нововолинськ



09:00 – 17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е, 1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна.



Рожищенський район



09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова, с. Вітоніж, хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня, торговий кіоск, вул. 1 Травня, Миру.



Старовижівський район



10:00 – 17:00. с. Рокита вул: Пасіка, Центральна, хутір Чабалівка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00 – 17:00. Свинарник, телятник. с. Бегета, вул.: Нова, 78а, Польова, с. Острівок, вул.: Шкартальна, Кн. Олега, Автомийка, с. Заріччя, вул.: Садова, Нова09:00 – 17:00. ТзОВ «Волинь Нова», Бригада, Школа, Башта, Клуб, ФАП, с. Ощів: вул. Шкільна, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки.10:00 – 13:00. Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів), ВОГ РИТЕЙЛ, м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул.. 1-го Травня, вул. Ватутіна, вул. Затишна, пров. Затишний, пров. Авторемонтний, вул.. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького, пров. Пушкіна.09:00 – 17:00. с. Хопнів, вул. Першотравнева, ФОП Грек Іван Григорович – торговий кіоск, с. Кульчин, вул. Гвардійська, буд.1-19, 51, 53, буд. 20-37, вул. 5-го Лютого, 1-14, вул. Володимира Зарадюка (Кірова) 1-6.09:00 – 11:00. Свято-Покровська громада УПЦ – церква, с. Мительно, вул. Суворова, буд.1, 3-8, 10, 1, вул. Шкільна, вул. Підлісна, вул. Наливайка, буд. 2, 4, 8, 10, вул. Наливайка, буд. 1-10,12.09:00 – 17:00. Тойкутська сільська рада, с. Лапні, Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, с. Марянівка.09:00 – 17:00. Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка ФОП Жданюк с. Привітне частково вул. 1 Травня, вул. Центральна.09:00 – 16:00. Школа, Почта, Клуб, дитячий садок, котельня школи, магазин ФОП Подаш, с. Колпитів частково вул. Нова, Садова.10:00-16:00 - вул. Залізна, вул. Шевченка, 64-82, 17-45;13:30-17:00 - вул. Грабовського, 7, 9; вул. Шота Руставелі, 10.09:30 – 17:00. ФОП Мурза В.В., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., с. Липини вул. Центральна, Шевченка, Ветеранів.09:00 – 17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е, 1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна.09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова, с. Вітоніж, хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня, торговий кіоск, вул. 1 Травня, Миру.10:00 – 17:00. с. Рокита вул: Пасіка, Центральна, хутір Чабалівка.

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