У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований

У Києві в середу, 9 вересня, вибухнула автоцистерна для транспортування газу.Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу, - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.Зазначається, що 9 вереснч о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній.Правоохоронці попередньо встановили, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 – річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.