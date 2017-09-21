У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований
Сьогодні, 13:01
У Києві в середу, 9 вересня, вибухнула автоцистерна для транспортування газу.
Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу, - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що 9 вереснч о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній.
Правоохоронці попередньо встановили, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 – річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.
Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.
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Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу, - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що 9 вереснч о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній.
Правоохоронці попередньо встановили, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 – річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.
Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.
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Сьогодні, 13:01