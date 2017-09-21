вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований

У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований
У Києві в середу, 9 вересня, вибухнула автоцистерна для транспортування газу.

Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу, - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що 9 вереснч о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній.

Правоохоронці попередньо встановили, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 – річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, вибух, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині не дозволили виділити землю для забезпечення житлом учасників АТО/ООС
Сьогодні, 13:20
У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований
Сьогодні, 13:01
Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми
Сьогодні, 12:59
Тележурналіст Ігор Чайка готовий очолити ковельську громаду. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
19-річна п'яна матір лежала біля дитячого візка: на Львівщині врятували немовля
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
Розповіли історію дівчини, яка втратила родину після вибуху будинку у Києві Розповіли історію дівчини, яка втратила родину після вибуху будинку у Києві
23 червень, 16:24
В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина
22 червень, 09:55
У Києві на даху будинку стався вибух: є потерпілі У Києві на даху будинку стався вибух: є потерпілі
21 вересень, 2017, 15:04
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
06 серпень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
У місті на Волині не дозволили виділити землю для забезпечення житлом учасників АТО/ООС
Сьогодні, 13:20
 0
У Києві вибухнула автоцистерна з газом: є загиблий і травмований
Сьогодні, 13:01
 0
Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми
Сьогодні, 12:59
 0
Тележурналіст Ігор Чайка готовий очолити ковельську громаду. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8