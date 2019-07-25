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Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми

Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми
Житель Володимир-Волинського району побив сестру брата та ображав матір.

Про це повідомляє Володимир-Волинський відділ поліції.

До поліцейського офіцера громади м. Устилуг лейтенанта поліції Олександр Дем’яненко звернулась 46-річна жителька одного із сіл громади. Жінка повідомила про постійне сімейне насилля, котре вчиняє її 53-річний брат чоловіка щодо її свекрухи.

Правоохоронець, отримавши таке повідомлення, прибув за місцем проживання чоловіка. Проте під час розмови порушник поводив себе агресивно щодо родини та, вибравши момент, ударив в обличчя заявницю, як наслідок - вибив переднього зуба.

Розмова правоохоронця і порушника скінчилась складанням протоколу про вчинення насильства в сім’ї та порушенням щодо нього кримінального провадження за ст.125.ч1 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Чоловіку загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, побиття, поліція
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