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Відчують тисячі українців: які соціальні ініціативи пропонує впровадити парламентська монобільшість*

Відчують тисячі українців: які соціальні ініціативи пропонує впровадити парламентська монобільшість*
Разом з підвищенням мінімальної зарплатні й пенсії та введенням електронних трудових книжок, Верховна Рада розглянула ще з десяток законопроєктів, покликаних покращити соціальну сферу.

Минулого тижня в Раді розглядалися одразу декілька соціальних законопроєктів, зокрема, підвищення мінімальних зарплати та пенсії та введення електронних трудових книжок. Однак ще низка не менш важливих проєктів авторства «Слуги Народу», покликаних покращити соціальну сферу, залишилися непоміченими.

Ратифікація фінансових угод з Євросоюзом та Європейським інвестиційним банком. Одразу три законопроєкти, в яких ідеться про отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС на 1 млрд 200 млн євро. Відповідний меморандум підписали ще 23 липня, і тепер потрібне затвердження парламенту. Від ратифікації двох інших угод залежать додаткові кошти на розвиток транспортної мережі й транспортних зв’язків з ЄС.

Фінансування дитячого відпочинку. Законопроєкт пропонує збільшити видатки на оздоровлення й відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки — з багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій і дітей з інвалідністю. Проєкт закону подали до парламенту ще 7 липня й на початку вересня депутати його нарешті ухвалили. Тепер документ повинен підписати президент.

Захист прав дітей. Проєкт передбачає, що діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, які мають інвалідність, можуть проживати й виховуватися в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу з батьками-вихователями до 23-річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони у виші або ПТУ. Ухвалений у першому читанні законопроєкт готується до другого читання.

Створення Бюро економічної безпеки. Законопроєкт пропонує створити новий державний орган, який відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами. Це, зокрема, потрібно, щоб позбавити правоохоронні органи невластивих їм функцій, наприклад, сервісної функції податкової, а також уникнути дублювання функцій і повноважень у різних правоохоронних структурах. Крім того, це зменшить тиск на бізнес.

Звільнення від сплати судових зборів. На сьогодні, якщо людина буде оскаржувати постанову суду у справах про адміністративні порушення, то змушена сплачувати судовий збір, який іноді може перевищувати розмір накладеного стягнення. Цей законопроєкт пропонує скасувати такий збір.

Зміни до Державного бюджету України на 2020 рік. Також парламентарі розробили деякі зміни, щоб підтримати безробітних і роботодавців, які постраждали через негативні соціально-економічні наслідки поширення коронавірусу. На період дії карантину видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування спрямують, зокрема, на допомогу по безробіттю й частковому безробіттю, а також на допомогу на поховання.

За словами голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка, в бюджеті вдалося акумулювати додаткові кошти за рахунок різниці між закладеним у кошторис і реальним обмінним курсом гривні. Це дало змогу раніше підвищити деякі соціальні виплати.

«Це не популізм – просто підняти і все, незрозуміло, за рахунок яких джерел. У нас є 3,5 млрд гривень, заощаджених за рахунок курсової різниці. У нас є зовнішній борг, він у доларах, а долар у бюджеті було закладено по одній сумі, півроку був по іншій сумі, і тепер є додаткові гривні в бюджеті. Також є певні додаткові внутрішні можливості, і це як раз дає чотири з хвостиком мільярди гривень, які забезпечать підвищення», – пояснив Олександр Корнієнко.
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»

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Теги: Соціальні ініціативи, Слуга народу
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