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На посту «Цумань» правоохоронці затримали 20-річного юнака, який поводився агресивно

На посту «Цумань» правоохоронці затримали 20-річного юнака, який поводився агресивно
Зовсім нещодавно волинські патрульні стали нести службу на стаціонарному посту «Цумань», що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 127 км + 700 метрів.

Тож на своїй сторінці у Facebook повідомляють новини, які трапилися там цієї ночі, із 8 на 9 вересня.

Під час несення служби на пост підійшла група чоловіків, яка почала нецензурно висловлюватися в бік патрульних. Для припинення правопорушення, поліцейські викликали допоміжні екіпажі, що допомогли затримати 20-річного чоловіка, який поводив себе агресивно та не реагував на зауваження.

На останню склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

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Теги: Цумань, поліція, хуліганство
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