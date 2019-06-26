На посту «Цумань» правоохоронці затримали 20-річного юнака, який поводився агресивно





Тож на своїй сторінці у Facebook



Під час несення служби на пост підійшла група чоловіків, яка почала нецензурно висловлюватися в бік патрульних. Для припинення правопорушення, поліцейські викликали допоміжні екіпажі, що допомогли затримати 20-річного чоловіка, який поводив себе агресивно та не реагував на зауваження.



На останню склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зовсім нещодавно волинські патрульні стали нести службу на стаціонарному посту «Цумань», що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 127 км + 700 метрів.Тож на своїй сторінці у Facebook повідомляють новини, які трапилися там цієї ночі, із 8 на 9 вересня.Під час несення служби на пост підійшла група чоловіків, яка почала нецензурно висловлюватися в бік патрульних. Для припинення правопорушення, поліцейські викликали допоміжні екіпажі, що допомогли затримати 20-річного чоловіка, який поводив себе агресивно та не реагував на зауваження.На останню склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

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