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У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО

У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
У Рівному на вулиці Михайла Грушевського горів автомобіль.

Повідомлення до поліції про пожежу надійшло від рятувальників 8 вересня близько 21:20, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що авто BMW X1 належить 33-річній рівнянці та був припаркований на тротуарі поблизу її місця роботи.

Як пояснила жінка, власниця салону краси, вона почула підозрілий звук, а коли вибігла на вулицю – побачила палаюче авто та зателефонувала на спецлінію «101».

Рятувальники загасили вогонь, який майже повністю знищив передню частину авто.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Із місці події криміналісти вилучили пластикову пляшку із залишками паливно-мастильних матеріалів, а також пожежне сміття. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як повідомляють у групі «typove.rivne», сьогодні, 9 вересня, на дереві біля салону краси почепили похоронний вінок.

У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО

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Теги: злочин, підпал, авто, Рівне
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