У Луцьку відремонтували спорткомплекс «Колос», який був у досить плачевному стані. ФОТО

З моменту введення в експлуатацію, а це вже 33 роки, спортивний комплекс “Колос” капітально не ремонтувався.За кошти, виділені з обласного та міського бюджетів, спонсорів, вдалося відремонтувати декілька залів, коридори, роздягальні, душові, санвузли, фойє, - йдеться на сайті Луцькради.Депутат Луцької міської ради, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностіакцентував, що завдяки спільним зусиллям вдалося оновити спортивну школу. Адже, за його словами, важливо забрати з вулиць молодь та спрямувати їх на правильний шлях.“Тут проведено величезну роботу. Мало таких людей, які готові працювати, шукати спонсорів, а не скаржитися на життя і проблеми. Дякую усім, хто допомагав робити ремонт. Луцька міська рада теж долучилася. Це лише перша частина, адже багато роботи ще попереду. У найближчому майбутньому необхідно замінити вікна, відремонтувати фасад, провести благоустрій території перед входом. Чим більше у нас буде хороших спортивних закладів, куди діти йтимуть із задоволенням займатися, тим краще. Діти будуть займатися спортом, а не сидітимуть за гаджетами. Спорт робить людей кращими, адже змушує перемагати себе, ставити цілі і досягати їх”, - звернувся до присутніх радник Луцького міського голови