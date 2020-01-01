У Луцьку відремонтували спорткомплекс «Колос», який був у досить плачевному стані. ФОТО
Сьогодні, 14:17
З моменту введення в експлуатацію, а це вже 33 роки, спортивний комплекс “Колос” капітально не ремонтувався.
За кошти, виділені з обласного та міського бюджетів, спонсорів, вдалося відремонтувати декілька залів, коридори, роздягальні, душові, санвузли, фойє, - йдеться на сайті Луцькради.
Депутат Луцької міської ради, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко акцентував, що завдяки спільним зусиллям вдалося оновити спортивну школу. Адже, за його словами, важливо забрати з вулиць молодь та спрямувати їх на правильний шлях.
“Тут проведено величезну роботу. Мало таких людей, які готові працювати, шукати спонсорів, а не скаржитися на життя і проблеми. Дякую усім, хто допомагав робити ремонт. Луцька міська рада теж долучилася. Це лише перша частина, адже багато роботи ще попереду. У найближчому майбутньому необхідно замінити вікна, відремонтувати фасад, провести благоустрій території перед входом. Чим більше у нас буде хороших спортивних закладів, куди діти йтимуть із задоволенням займатися, тим краще. Діти будуть займатися спортом, а не сидітимуть за гаджетами. Спорт робить людей кращими, адже змушує перемагати себе, ставити цілі і досягати їх”, - звернувся до присутніх радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За кошти, виділені з обласного та міського бюджетів, спонсорів, вдалося відремонтувати декілька залів, коридори, роздягальні, душові, санвузли, фойє, - йдеться на сайті Луцькради.
Депутат Луцької міської ради, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко акцентував, що завдяки спільним зусиллям вдалося оновити спортивну школу. Адже, за його словами, важливо забрати з вулиць молодь та спрямувати їх на правильний шлях.
“Тут проведено величезну роботу. Мало таких людей, які готові працювати, шукати спонсорів, а не скаржитися на життя і проблеми. Дякую усім, хто допомагав робити ремонт. Луцька міська рада теж долучилася. Це лише перша частина, адже багато роботи ще попереду. У найближчому майбутньому необхідно замінити вікна, відремонтувати фасад, провести благоустрій території перед входом. Чим більше у нас буде хороших спортивних закладів, куди діти йтимуть із задоволенням займатися, тим краще. Діти будуть займатися спортом, а не сидітимуть за гаджетами. Спорт робить людей кращими, адже змушує перемагати себе, ставити цілі і досягати їх”, - звернувся до присутніх радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Любешівському районі учні не отримують харчування у школах
Сьогодні, 14:46
У Луцьку відремонтували спорткомплекс «Колос», який був у досить плачевному стані. ФОТО
Сьогодні, 14:17
У селищі на Волині тимчасово не буде води
Сьогодні, 14:00