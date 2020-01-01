Сергій Гарбарук: «Ми одними з перших створили ЦНАП!»

Голобську громаду утворили однією з перших на Волині у 2015 році: відбулося об'єднання Новомосирської, Поповичівської та Майданської сільських рад, а в 2017 році доєдналася Радошинська сільська рада, тоді до складу громади увійшло 18 сіл та Голоби.Станом же на сьогодні громада налічує 23 населені пункти, де проживає 8,5 тис. населення.на посаді селищного голови з 2010 року. Його історія – це шлях від об’єднання громади до реалізації серйозних проектів.– Усе нове й незвідане – це постійні виклики. Законодавство не завжди відповідало тим новим реаліям, які виникли після створення громади. Скажімо, не вистачало освітньої субвенції, створення структури виконавчого апарату, був дефіцит фахівців. Часто бувало так, що ми бігли попереду потяга, і аж згодом закони й інші нормативні акти уже наздоганяли нас. Ми набивали гулі, але вперто рухались вперед!Ми одними з перших створили ЦНАП, який сьогодні вже надає послугу з виготовлення паспортів. Далі був Центр надання соціальних послуг, трудовий архів, голобська публічна бібліотека, Центр розвитку та творчості дітей та юнацтва. Ми утримуємо дитячий садочок в Голобах і Радошині, у нас функціонує музична школа.Ми одними з перших створили опорний освітній заклад – Голобську школу-гімназію, оснащення якої відповідає вимогам сьогодення: на території школи збудований майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол.За кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету провели реконструкцію стадіону «Дружба» в Голобах. І на сьогодні це справжня спортивна арена для мешканців нашої громади та гостей.Також провели капітальні ремонти у закладах культури сіл Майдан, Новий Мосир, Малий Порськ та Погіньки. А ще відремонтували кіноконцертну залу в Будинку Мистецтв, перекрили дах приміщення музичної школи.Окрема тема – вуличне освітлення, яке ми збудували у всіх 23 населених пунктах нашої громади. Минулоріч реконструювали площу перед Будинком мистецтв, а цьогоріч придбали комплекс будівель під виробничу базу КП «Наше селище» та автотранспорт сільської ради.Системно і планомірно проводимо ремонт доріг, залучаючи кошти різних бюджетів, активно залучаємо інвесторів: один із нещодавніх успішних прикладів – створення ТОВ «Західбрук».Розвиток нашої громади – красномовне тому підтвердження. Звичайно є проблеми. Наприклад, дедалі більше повноважень держава перекладає на громади, при цьому не підкріплюючи їх фінансово, що створює ризики для самодостатнього й стабільного розвитку громад, а то й їхнього занепаду! Але ми намагаємось долати перешкоди, рухатися впевнено і реалізовувати проекти успішно, щоб рівень життя наших людей ставав дедалі кращим!Першочергове у планах – будівництво доріг, залучення інвестицій у виробництво, благоустрій населених пунктів, збільшення спектру надання послуг КП «Наше селище» та багато іншого.