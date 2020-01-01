Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста
Сьогодні, 18:38
Організатори фестивалю «Фронтера» презентують відеопроєкт про місто з нагоди святкування 935 річниці з дня заснування Луцька. Розмова з історикинею та журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко та показ відео відбудеться 12 вересня о 19 годині у сквері «Зоряний».
Цьогоріч в рамках Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», що відбувається за підтримки Українського культурного фонду, організатори вирішили зняти цикл відео розмов та актуалізувати призабуті імена митців, розповісти про історію волинських міст та містечок.
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З нагоди святкування дня народження Луцька відбудеться презентація проєкту та розмова з історикинею й журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко. Модеруватиме зустріч кураторка програми «Фронтери» Анна Луцюк.
Під час розмови та перегляду відео лучани матимуть змогу дізнатися про відомого краєзнавця, який все своє життя присвятив Луцьку й нещодавно пішов у засвіти, Вальдемара Пясецького. А також про історію вулиць та будинків, які ще збереглися, й культуру людей, що ходили цими вулицями століття тому.
Зустріч відбудеться 12 вересня у сквері «Зоряний» (на вулиці Лесі Українки поблизу Галереї мистецтв) о 19 годині.
Організатори просять дотримуватися усіх заходів безпеки та подбати про маски.
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Цьогоріч в рамках Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», що відбувається за підтримки Українського культурного фонду, організатори вирішили зняти цикл відео розмов та актуалізувати призабуті імена митців, розповісти про історію волинських міст та містечок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як Луцьк святкуватиме свою 935-у річницю: програма заходів на 12–13 вересня
З нагоди святкування дня народження Луцька відбудеться презентація проєкту та розмова з історикинею й журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко. Модеруватиме зустріч кураторка програми «Фронтери» Анна Луцюк.
Під час розмови та перегляду відео лучани матимуть змогу дізнатися про відомого краєзнавця, який все своє життя присвятив Луцьку й нещодавно пішов у засвіти, Вальдемара Пясецького. А також про історію вулиць та будинків, які ще збереглися, й культуру людей, що ходили цими вулицями століття тому.
Зустріч відбудеться 12 вересня у сквері «Зоряний» (на вулиці Лесі Українки поблизу Галереї мистецтв) о 19 годині.
Організатори просять дотримуватися усіх заходів безпеки та подбати про маски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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