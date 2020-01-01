Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста

Організатори фестивалю «Фронтера» презентують відеопроєкт про місто з нагоди святкування 935 річниці з дня заснування Луцька. Розмова з історикинею та журналісткоюта показ відео відбудеться 12 вересня о 19 годині у сквері «Зоряний».Цьогоріч в рамках Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», що відбувається за підтримки Українського культурного фонду, організатори вирішили зняти цикл відео розмов та актуалізувати призабуті імена митців, розповісти про історію волинських міст та містечок.З нагоди святкування дня народження Луцька відбудеться презентація проєкту та розмова з історикинею й журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко. Модеруватиме зустріч кураторка програми «Фронтери» Анна Луцюк.Під час розмови та перегляду відео лучани матимуть змогу дізнатися про відомого краєзнавця, який все своє життя присвятив Луцьку й нещодавно пішов у засвіти,. А також про історію вулиць та будинків, які ще збереглися, й культуру людей, що ходили цими вулицями століття тому.Зустріч відбудеться 12 вересня у сквері «Зоряний» (на вулиці Лесі Українки поблизу Галереї мистецтв) о 19 годині.Організатори просять дотримуватися усіх заходів безпеки та подбати про маски.