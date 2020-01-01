вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста

Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста
Організатори фестивалю «Фронтера» презентують відеопроєкт про місто з нагоди святкування 935 річниці з дня заснування Луцька. Розмова з історикинею та журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко та показ відео відбудеться 12 вересня о 19 годині у сквері «Зоряний».

Цьогоріч в рамках Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», що відбувається за підтримки Українського культурного фонду, організатори вирішили зняти цикл відео розмов та актуалізувати призабуті імена митців, розповісти про історію волинських міст та містечок.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як Луцьк святкуватиме свою 935-у річницю: програма заходів на 12–13 вересня

З нагоди святкування дня народження Луцька відбудеться презентація проєкту та розмова з історикинею й журналісткою Тетяною Яцечко-Блаженко. Модеруватиме зустріч кураторка програми «Фронтери» Анна Луцюк.

Під час розмови та перегляду відео лучани матимуть змогу дізнатися про відомого краєзнавця, який все своє життя присвятив Луцьку й нещодавно пішов у засвіти, Вальдемара Пясецького. А також про історію вулиць та будинків, які ще збереглися, й культуру людей, що ходили цими вулицями століття тому.

Зустріч відбудеться 12 вересня у сквері «Зоряний» (на вулиці Лесі Українки поблизу Галереї мистецтв) о 19 годині.

Організатори просять дотримуватися усіх заходів безпеки та подбати про маски.

Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День міста, забута історія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У наступному році вчителям підвищать зарплату: у Міносвіти назвали суму
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 10 вересня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста
Сьогодні, 18:38
Центр громадського здоров'я України назвав 8 найбільш алергенних харчових продуктів
Сьогодні, 18:10
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
Як Луцьк святкуватиме свою 935-у річницю: програма заходів на 12–13 вересня Як Луцьк святкуватиме свою 935-у річницю: програма заходів на 12–13 вересня
07 вересень, 16:26
Як за три роки змінилося «обличчя» Луцька. ФОТО. ВІДЕО Як за три роки змінилося «обличчя» Луцька. ФОТО. ВІДЕО
02 вересень, 13:30
У центрі Луцька з’явилося величезне панно до Дня міста У центрі Луцька з’явилося величезне панно до Дня міста
30 серпень, 09:40
Луцьк святкуватиме День міста два дні Луцьк святкуватиме День міста два дні
20 серпень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
У наступному році вчителям підвищать зарплату: у Міносвіти назвали суму
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 10 вересня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
 0
Забуті місця та імена Луцька: «Фронтера» презентує відеопроєкт про історію міста
Сьогодні, 18:38
 0
Корисні поради: як на Волині купити свіжі овочі і фрукти без пестицидів*
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8