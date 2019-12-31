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У Любешівському районі учні не отримують харчування у школах

У Любешівському районі учні не отримують харчування у школах
Із першого вересня у всіх навчальних закладах Любешівського району мало би розпочатися гаряче харчування.

Однак до сьогодні (станом на 9 вересня, - ред) його немає. Більше того, невідомо, коли діти отримуватимуть повноцінні гарячі шкільні обіди, - пише газета "Нове життя".


Тендер на закупівлю послуг із харчування дітей, котрі потерпіли від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на території радіоактивного забруднення нашого району, оголосили ще 13 січня. Його вартість становила більше 22 мільйонів гривень. Однак через скарги від учасників торгів проведення аукціону все відтягувалося.

До того ж скарги подавала фірма, котра у результаті стала переможцем. Це – ТОВ «Рамедас Україна», яке запропонувало суму меншу на 8,5 мільйона гривень. 29 травня між управлінням соціального захисту населення Любешівської РДА та цією фірмою в особі директора Ярослава Бурякова був підписаний договір.

Відповідно до цього документу, учасник, тобто ТОВ «Рамедас Україна», з моменту його підписання зобов’язувалося забезпечити безперебійне надання послуг із харчування дітей у навчальних закладах Любешівщини впродовж 2020 року. Однак ситуація склалася інакше.




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Теги: харчування, діти, Любешівщина
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