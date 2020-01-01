У центрі Луцька побили молодого чоловіка: постраждалий – у комі. ВІДЕО





Поліція відкрила кримінальне провадження та почала встановлювати обставини події,



Повідомлення в поліцію з лікарні надійшло уночі 6 вересня: медики поінформували, що у відділення реанімації госпіталізували 28-річного чоловіка з важкою черепно-мозковою травмою. Він і донині перебуває в комі.



Поліцейські карного розшуку вже за кілька годин встановили обставини події. Переглянувши відео з камер спостереження, стало зрозуміло, що компанія з трьох людей нанесла тілесні ушкодження чоловікові, через що він упав і вже не міг піднятись, аж поки небайдужі не викликали медиків.



Поліцейські встановили, що до побиття причетні дві жінки та один чоловік. Кілька діб оперативники чатували біля ряду адрес, аби затримати безпосереднього порушника, який наносив тілесні ушкодження чоловікові. Сьогодні його виявили в центрі міста та затримали.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального Кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.



Триває досудове слідство.





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