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Центр громадського здоров'я України назвав 8 найбільш алергенних харчових продуктів

Центр громадського здоров'я України назвав 8 найбільш алергенних харчових продуктів
На харчову алергію страждає 1 – 3% дорослих та 4 – 6% дітей у світі.

Харчова алергія – це реакція імунної системи організму на харчові продукти, – пише ЦГЗ України на своїй сторінці у Facebook.

Організм виробляє «алергічні антитіла» або імуноглобулін E (IgE) до алергену. Алерген потрапляє до організму і зв’язується з антитілом IgE, викликаючи алергічну реакцію.

Харчову алергію не слід плутати з харчовою непереносимістю, оскільки в їх основі лежать різні механізми.

Епідеміологічні дослідження показали, що майже 80% людей, яких запитували, чи є у них харчова алергія, відповідали ствердно, проте у них не було IgE-опосередкованої харчової алергії.

Більше 160 продуктів харчування можуть викликати алергічні реакції.

До харчових алергенів, що найчастіше викликають алергію належать:
– злакові вироби, що містять глютен;
– молюски та ракоподібні;
– яйця;
– риба;
– арахіс;
– соя;
– молочні продукти;
– горіхи.

Серед дітей грудного віку найпоширенішими є алергія на яйця, молоко та молочні продукти, які часто проходять з віком.

Алергія на молюсків, ракоподібних зустрічається частіше серед дорослих, тоді як алергія на арахіс однаково поширена серед дітей та дорослих.

Симптоми харчової алергії зазвичай з'являються протягом декількох хвилин – двох годин після вживання їжі, на яку в людини алергія.

Клінічні симптоми харчових алергій варіюються між легким дискомфортом та загрозливими життю реакціями, які потребують негайного медичного втручання.

Алергічні реакції можуть включати кропив'янку, почервоніння шкіри або висип, набряк обличчя, язика, губ, блювоту та/або діарею, спазми в животі, кашель, запаморочення та/або нудоту, набряк гортані, голосових зв'язок, втрату свідомості тощо.

Єдиний спосіб для осіб, схильних до харчової алергії, контролювати її – це уникати споживання харчових продуктів-алергенів. Читайте етикетки на продуктах та не вживайте продуктів або інгредієнтів, які можуть викликати симптоми.

Центр громадського здоров'я України назвав 8 найбільш алергенних харчових продуктів


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Теги: ЦГЗ, алергія, харчування, їжа, продукти, харчова алегрія
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