Хто з волинян може отримати освітні премії





Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму,



Зокрема, рекомендували кандидатуру Рудь Галини Володимирівни – вихователя-методиста комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 «Волиняночка» Володимир-Волинської міської ради для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.



Відповідний проєкт рішення буде розроблений і внесений на сесію обласної ради.



Депутати також розглянули проєкт про обласну Премію за заслуги у сфері науки. Рекомендували визначити лауреатами Премії:

1) Полінкевич Оксану Миколаївну – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки;

2) Мікуліч Олену Аркадіївну – доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету.



Всього внесли 3 кандидатури. Згідно з положенням, лауреатами премії може бути тільки 2 науковці.



На сесію рекомендували винести проєкт рішення про обласну Премію за заслуги у сфері освіти. Визначили 5 освітян з 6 кандидатів на отримання Премії. Ними стали:

- Васейко Олена Святославівна - учитель української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради;

- Гримайло Людмила Іванівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району;

- Кушнір Михайло Антонович - директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району;

- Олійник Ольга Василівна - учитель математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;

- Ткачук Леонтій Миколайович - директор Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище».



Остаточні рішення прийматимуться на сесії облради.



Згідно з положенням про обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти, щорічні обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти встановлені для піднесення ролі та авторитету науковця та педагога у суспільстві, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці.



Щороку вручається 7 премій: 2 у сфері науки, 5 у сфері освіти.



Розмір премії становить 4 мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати. Вручення Диплома лауреата Премії здійснюється головами Волинських обласних ради та державної адміністрації або уповноваженими ними особами в урочистій обстановці у присутності членів комісії, начальника управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, наукової та педагогічної громадськості щорічно до професійних свят – Дня науки (19 травня) та Дня працівників освіти (перша неділя жовтня).



Оформлення дипломів лауреатів Премії, їх облік та реєстрація здійснює управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Волиньради розглянули кілька питань про премії освітянам та науковцям.Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Зокрема, рекомендували кандидатуруи – вихователя-методиста комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 «Волиняночка» Володимир-Волинської міської ради для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.Відповідний проєкт рішення буде розроблений і внесений на сесію обласної ради.Депутати також розглянули проєкт про обласну Премію за заслуги у сфері науки. Рекомендували визначити лауреатами Премії:1)– доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки;2)– доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету.Всього внесли 3 кандидатури. Згідно з положенням, лауреатами премії може бути тільки 2 науковці.На сесію рекомендували винести проєкт рішення про обласну Премію за заслуги у сфері освіти. Визначили 5 освітян з 6 кандидатів на отримання Премії. Ними стали:- учитель української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради;- учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району;- директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району;- учитель математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;- директор Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище».Остаточні рішення прийматимуться на сесії облради.Згідно з положенням про обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти, щорічні обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти встановлені для піднесення ролі та авторитету науковця та педагога у суспільстві, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці.Щороку вручається 7 премій: 2 у сфері науки, 5 у сфері освіти.Розмір премії становить 4 мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати. Вручення Диплома лауреата Премії здійснюється головами Волинських обласних ради та державної адміністрації або уповноваженими ними особами в урочистій обстановці у присутності членів комісії, начальника управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, наукової та педагогічної громадськості щорічно до професійних свят – Дня науки (19 травня) та Дня працівників освіти (перша неділя жовтня).Оформлення дипломів лауреатів Премії, їх облік та реєстрація здійснює управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

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