У Німеччині можна придбати вживані авто до 50 євро: що це за моделі





Автотема відібрала п'ять машин вартістю від 10 до 50 євро, які продаються на німецькому авторинку, - пише



Одним з таких автомобілів є Renault Clio 1998 року випуску. Ціна цієї далеко не найсвіжішої машини становить 10 євро(!).





Видно, що ця модель давно стоїть на одному і тому ж місці. Однак, в цілому машина виглядає дуже непогано та ще й має нескрученний пробіг в 128 тисяч км. Але, як сказано в оголошенні, автомобіль не пройшов техогляд в 2017 році і з тих пір не експлуатується.



Далі в списку йде Volkswagen Golf третього покоління за 20 євро.





VW Golf III в Україні можна купити в середньому за 2 500-3 000 доларів. Тобто, в 100 разів дорожче, ніж просять за цю машину. Пробіг - 250 тис. км, є зауваження щодо кузова, але машина на ходу і двигун робочий.



За 30 євро в Німеччині пропонують універсал Volvo V40 1999 року.





У цієї моделі відсутні певні деталі і вм'ятина з правого боку, водночас мотор в робочому стані. На додачу майже нові шини Vredestein, які у нас точно не купити за вартістю конкретно цієї машини в Німеччині.



Якщо ви є власником 40 євро, то можете собі ні в чому не відмовляти та взяти популярний в Україні Opel Astra. "Німець" 2003 року випуску має несправний паливний насос та пробіг у 260 тисяч км.





Замикає список вживаних авто універсал Citroen C5 за "шалені" 50 євро.



Двигун, за словами продавця, в бездоганному стані, але є невеликий нюанс - несправна автоматична КПП (машин не їде вперед). Ця машина не має подряпин та жодного разу не була в ДТП.

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