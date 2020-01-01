У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО





У зв’язку з перейменуванням вишу у Волинський національний університет імені Лесі Українки та ребрендингом університету було оголошено конкурс на виготовлення нового логотипу,



Конкурс тривав з 25-го серпня по 7 вересня. Загалом для участі у конкурсі надійшло 7 проєктів нового логотипу. 8-го вересня конкурсна комісія на чолі з ректором університету Анатолієм Цьосем обрала переможців. Після тривалих дискусії комісія вирішила надати перевагу проєкту логотипу авторства творчої групи «Лабораторія дизайну»: Дмитро Авраменко, Богдана Чугай, Марія Назарчук, Марія Єфімова та Тетяна Прокопович. Переможці отримають грошову винагороду.



«Нам дуже приємно, що в надзвичайно стислі терміни ми змогли подати варіант, який став переможцем. Це рестайлинг минулого і водночас принесено нове», - заявив Дмитро Авраменко.



Друге місце посів проєкт логотипу авторства Артура Альошина. Третє місце конкурсна комісія присудила варіанту логотипу Віталія Федосюка та Олександра Більчука. Новий логотип університету розглянуть на конференції трудового колективу та Вченій раді.



Варіант логотипу буде доопрацьовуватися після консультацій з провідними фахівцями галузі. Всі конкурсні проєкти будуть доступні на офіційній сторінці Університету у мережі Фейсбук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Визначили переможців конкурсу розробки нового логотипу ВНУ імені Лесі Українки.У зв’язку з перейменуванням вишу у Волинський національний університет імені Лесі Українки та ребрендингом університету було оголошено конкурс на виготовлення нового логотипу, йдеться на сайті Лесиного вишу.Конкурс тривав з 25-го серпня по 7 вересня. Загалом для участі у конкурсі надійшло 7 проєктів нового логотипу. 8-го вересня конкурсна комісія на чолі з ректором університетуобрала переможців. Після тривалих дискусії комісія вирішила надати перевагу проєкту логотипу авторства творчої групи «Лабораторія дизайну»:та. Переможці отримають грошову винагороду.«Нам дуже приємно, що в надзвичайно стислі терміни ми змогли подати варіант, який став переможцем. Це рестайлинг минулого і водночас принесено нове», - заявив Дмитро Авраменко.Друге місце посів проєкт логотипу авторства. Третє місце конкурсна комісія присудила варіанту логотипута. Новий логотип університету розглянуть на конференції трудового колективу та Вченій раді.Варіант логотипу буде доопрацьовуватися після консультацій з провідними фахівцями галузі. Всі конкурсні проєкти будуть доступні на офіційній сторінці Університету у мережі Фейсбук.

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