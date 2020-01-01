вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО

У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
Визначили переможців конкурсу розробки нового логотипу ВНУ імені Лесі Українки.

У зв’язку з перейменуванням вишу у Волинський національний університет імені Лесі Українки та ребрендингом університету було оголошено конкурс на виготовлення нового логотипу, йдеться на сайті Лесиного вишу.

Конкурс тривав з 25-го серпня по 7 вересня. Загалом для участі у конкурсі надійшло 7 проєктів нового логотипу. 8-го вересня конкурсна комісія на чолі з ректором університету Анатолієм Цьосем обрала переможців. Після тривалих дискусії комісія вирішила надати перевагу проєкту логотипу авторства творчої групи «Лабораторія дизайну»: Дмитро Авраменко, Богдана Чугай, Марія Назарчук, Марія Єфімова та Тетяна Прокопович. Переможці отримають грошову винагороду.

«Нам дуже приємно, що в надзвичайно стислі терміни ми змогли подати варіант, який став переможцем. Це рестайлинг минулого і водночас принесено нове», - заявив Дмитро Авраменко.

Друге місце посів проєкт логотипу авторства Артура Альошина. Третє місце конкурсна комісія присудила варіанту логотипу Віталія Федосюка та Олександра Більчука. Новий логотип університету розглянуть на конференції трудового колективу та Вченій раді.

Варіант логотипу буде доопрацьовуватися після консультацій з провідними фахівцями галузі. Всі конкурсні проєкти будуть доступні на офіційній сторінці Університету у мережі Фейсбук.

У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ, новий логотип, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
Сьогодні, 17:55
У Чернівцях батьки школярів протестують проти дистанційного навчання
Сьогодні, 17:53
Максим Кривош знову оголосив голодування
Сьогодні, 17:34
На посту «Цумань» правоохоронці затримали 20-річного юнака, який поводився агресивно
Сьогодні, 17:10
Лікарня на Волині придбала апарат ШВЛ, який допоможе рятувати життя важкохворим пацієнтам з COVID-19
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Юні волинські дизайнери та гітаристи стали лауреатами міжнародного фестивалю. ФОТО Юні волинські дизайнери та гітаристи стали лауреатами міжнародного фестивалю. ФОТО
01 вересень, 02:13
Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії
27 серпень, 13:10
Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу
26 серпень, 02:14
У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл
25 серпень, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
У ВНУ імені Лесі Українки показали новий логотип вишу. ФОТО
Сьогодні, 17:55
 0
У Чернівцях батьки школярів протестують проти дистанційного навчання
Сьогодні, 17:53
 0
Максим Кривош знову оголосив голодування
Сьогодні, 17:34
 0
На посту «Цумань» правоохоронці затримали 20-річного юнака, який поводився агресивно
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8