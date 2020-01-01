У Чернівцях батьки школярів протестують проти дистанційного навчання





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До пікетувальників вийшов голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Посадовець закликав учасників мітингу з розумінням поставитись до карантинних обмежень у школах. Також він додав, що ніхто незадоволений дистанційним навчанням, бо воно не може повністю замінити нормальний навчальний процес.



Разом з тим голова ОДА зауважив, що Україна є правовою державою, де «постанови уряду мають найвищу силу».



«І попри наші небажання і несприйняття, ми мусимо дотримуватися цих обмежень», – сказав Осачук.



За словами посадовця, сьогодні він мав розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої пропонував пом’якшити карантинні обмеження у «червоній» зоні. Очільник ОДА додав, що мають працювати спортивні школи і спортивні центри, адже це – «місця, де люди дбають про своє здоров’я та зміцнюють його».



Осачук зазначив, що його розмова зі Шмигалем також стосувалась і роботи навчальних закладів в умовах «червоної» зони. Проте мітингувальники почали перекрикувати чиновника вигуками «Ганьба», не давши йому можливості завершити свою репліку. Згодом один з учасників мітингу спробував відібрати у Осачука мікрофон, на що той сказав, що має завершити своє звернення до пікетувальників. Проте після того, як вигуки людей продовжувались, Осачук покинув місце проведення мітингу, повернувшись до приміщення ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях 9 вересня приблизно 200 батьків учнів зібралися під приміщенням обласної державної адміністрації на мітинг проти дистанційного навчання у школах регіону, де встановили «червону» карантинну зону.Як передає УНІАН , на пікеті батьки школярів з плакатами вимагають відновити навчальний процес у школах, дитсадках та інших навчальних закладах.До пікетувальників вийшов голова Чернівецької ОДА. Посадовець закликав учасників мітингу з розумінням поставитись до карантинних обмежень у школах. Також він додав, що ніхто незадоволений дистанційним навчанням, бо воно не може повністю замінити нормальний навчальний процес.Разом з тим голова ОДА зауважив, що Україна є правовою державою, де «постанови уряду мають найвищу силу».«І попри наші небажання і несприйняття, ми мусимо дотримуватися цих обмежень», – сказав Осачук.За словами посадовця, сьогодні він мав розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої пропонував пом’якшити карантинні обмеження у «червоній» зоні. Очільник ОДА додав, що мають працювати спортивні школи і спортивні центри, адже це – «місця, де люди дбають про своє здоров’я та зміцнюють його».Осачук зазначив, що його розмова зі Шмигалем також стосувалась і роботи навчальних закладів в умовах «червоної» зони. Проте мітингувальники почали перекрикувати чиновника вигуками «Ганьба», не давши йому можливості завершити свою репліку. Згодом один з учасників мітингу спробував відібрати у Осачука мікрофон, на що той сказав, що має завершити своє звернення до пікетувальників. Проте після того, як вигуки людей продовжувались, Осачук покинув місце проведення мітингу, повернувшись до приміщення ОДА.

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