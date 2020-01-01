вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Любешеві, Світязі, Ковелі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +13…+14 градусів, удень – +19…+21. Вітер північний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сергій Гарбарук: «Ми одними з перших створили ЦНАП!»
Сьогодні, 20:48
На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі п'ять собак
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
Як поблизу Луцька росте ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ
Сьогодні, 19:40
У наступному році вчителям підвищать зарплату: у Міносвіти назвали суму
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 вересня
08 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 вересня
07 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
03 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
02 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
Сергій Гарбарук: «Ми одними з перших створили ЦНАП!»
Сьогодні, 20:48
 0
На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі п'ять собак
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Як поблизу Луцька росте ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8