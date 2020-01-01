Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 10 вересня





У Луцьку, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Любешеві, Світязі, Ковелі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +13…+14 градусів, удень – +19…+21. Вітер північний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Любешеві, Світязі, Ковелі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +13…+14 градусів, удень – +19…+21. Вітер північний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію