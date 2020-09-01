У наступному році вчителям підвищать зарплату: у Міносвіти назвали суму





Тому упродовж року їхні зарплати зростуть на 30%. Це стосується і вчителів, про це у Кабміні розповів очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє



"Тому чутки, які зараз розповсюджуються у ЗМІ щодо скорочення оплати праці освітянам не відповідають дійсності. За теперішніх умов це неможливо", – йдеться у повідомленні.



Якщо говорити про конкретні цифри, наприклад, ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 грн, а на 1 липня – 7001 грн.



Фактично, розрахункова заробітна плата вчителів з 1 січня 2021 року становитиме 12911 грн, а з липня – 13990 грн.



Також т.в.о. міністра повідомив, що на звернення парламентського освітнього комітету була створена робоча група для розробки проєкту Концепції трансформації оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки.



Нещодавно відбулося перше установче засідання, на якому розглядалися лише пропозиції від представників робочої групи.



Тексту проєкту концепції ще немає.



МОН вважає, що заробітна плата вчителів має стимулювати їх до професійного розвитку.

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