Як поблизу Луцька росте ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ





Про це інформує



У першій секції таунхаусів наразі прокладають зовнішні електромережі.



У другій завершили фасадні роботи й облаштовують металевий каркас сходів.



Дах утеплюють в третій секції таунхаусів.



У четвертій роблять покрівлю з ПВХ мембрани та утеплюють фасад.



Цегляну кладку завершили в 5 секції, аналогічну роботу закінчують у шостій секції.



У сьомій виконуються фундаменті роботи.



У будівельній компанії додають, що у котеджах завершують влаштування дерев'яних каркасних систем даху всіх будинків і монтують вікна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували фотозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу "Струмочок".Про це інформує "T1" з посиланням на будівельну компанію "Інвестор".У першій секції таунхаусів наразі прокладають зовнішні електромережі.У другій завершили фасадні роботи й облаштовують металевий каркас сходів.Дах утеплюють в третій секції таунхаусів.У четвертій роблять покрівлю з ПВХ мембрани та утеплюють фасад.Цегляну кладку завершили в 5 секції, аналогічну роботу закінчують у шостій секції.У сьомій виконуються фундаменті роботи.У будівельній компанії додають, що у котеджах завершують влаштування дерев'яних каркасних систем даху всіх будинків і монтують вікна.

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