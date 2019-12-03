Як поблизу Луцька росте ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ
Сьогодні, 19:40
У мережі опублікували фотозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу "Струмочок".
Про це інформує "T1" з посиланням на будівельну компанію "Інвестор".
У першій секції таунхаусів наразі прокладають зовнішні електромережі.
У другій завершили фасадні роботи й облаштовують металевий каркас сходів.
Дах утеплюють в третій секції таунхаусів.
У четвертій роблять покрівлю з ПВХ мембрани та утеплюють фасад.
Цегляну кладку завершили в 5 секції, аналогічну роботу закінчують у шостій секції.
У сьомій виконуються фундаменті роботи.
У будівельній компанії додають, що у котеджах завершують влаштування дерев'яних каркасних систем даху всіх будинків і монтують вікна.
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Про це інформує "T1" з посиланням на будівельну компанію "Інвестор".
У першій секції таунхаусів наразі прокладають зовнішні електромережі.
У другій завершили фасадні роботи й облаштовують металевий каркас сходів.
Дах утеплюють в третій секції таунхаусів.
У четвертій роблять покрівлю з ПВХ мембрани та утеплюють фасад.
Цегляну кладку завершили в 5 секції, аналогічну роботу закінчують у шостій секції.
У сьомій виконуються фундаменті роботи.
У будівельній компанії додають, що у котеджах завершують влаштування дерев'яних каркасних систем даху всіх будинків і монтують вікна.
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