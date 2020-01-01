У Луцьку перенесли міжнародний мистецький фестиваль

В обласному центрі Волині вирішили перенести проведення Міжнародного мистецького фестивалю для людей з інвалідністю«Барви творчості».Про це йдеться у рішенні виконкому на офіційному сайті Луцької міської ради.Відповідно до рішення Луцької міської ради «Про перенесення коштів, передбачених на реалізацію проєкту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади “Міжнародний мистецький фестиваль для людей з інвалідністю “Барви творчості” на 2021 рік», у зв’язку з неможливістю проведення у 2020 році Міжнародного мистецького фестивалю для людей з інвалідністю «Барви творчості» через пандемію гострої респіраторної хвороби, яку спричинює коронавірус SARS-CoV-2 виконавчий комітет міської ради вирішив перенести проведення Міжнародного мистецького фестивалю для людей з інвалідністю «Барви творчості» на 2021 рік.