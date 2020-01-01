На Волині шукають чоловіка, який посеред ночі пішов з дому. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Іваничівського відділення поліції.



"Розшукується безвісти зниклий громадянин Швед Георгій Степанович, 02.06.1963 року народження, житель с. Радовичі, Іваничівського району, який 23 серпня, 2020 року в нічну пору доби пішов у невідомому напрямку та не повернувся", - йдеться у дописі.



При виявленні правоохоронці просять повідомити за номером 0931271036 , 068908 8007, 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Іваничівщині правоохоронці розшукують безвісти зниклого жителя району, який пішов з дому і не повернувся.Про це йдеться на сторінці Іваничівського відділення поліції."Розшукується безвісти зниклий громадянин, 02.06.1963 року народження, житель с. Радовичі, Іваничівського району, який 23 серпня, 2020 року в нічну пору доби пішов у невідомому напрямку та не повернувся", - йдеться у дописі.При виявленні правоохоронці просять повідомити за номером 0931271036 , 068908 8007, 102.

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