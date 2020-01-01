вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині шукають чоловіка, який посеред ночі пішов з дому. ФОТО

На Волині шукають чоловіка, який посеред ночі пішов з дому. ФОТО
На Іваничівщині правоохоронці розшукують безвісти зниклого жителя району, який пішов з дому і не повернувся.

Про це йдеться на сторінці Іваничівського відділення поліції.

"Розшукується безвісти зниклий громадянин Швед Георгій Степанович, 02.06.1963 року народження, житель с. Радовичі, Іваничівського району, який 23 серпня, 2020 року в нічну пору доби пішов у невідомому напрямку та не повернувся", - йдеться у дописі.

При виявленні правоохоронці просять повідомити за номером 0931271036 , 068908 8007, 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В центрі Луцька п'яний чоловік розбив дві вітрини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
На Волині шукають чоловіка, який посеред ночі пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:06
Сергій Гарбарук: «Ми одними з перших створили ЦНАП!»
Сьогодні, 20:48
На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі п'ять собак
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник
31 травень, 11:02
У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукували за розбещення неповнолітніх, насильство і зґвалтування
07 вересень, 12:45
Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина Поліція розшукує за крадіжку 43-річного волинянина
03 вересень, 17:04
На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО На Волині розшукують чоловіка, який поїхав на роботу у Луцьк та зник. ФОТО
03 вересень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
В центрі Луцька п'яний чоловік розбив дві вітрини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині шукають чоловіка, який посеред ночі пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 21:55
 0
Для бігу та прогулянок: показали оновлену дамбу в центральному парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:06
 0
Сергій Гарбарук: «Ми одними з перших створили ЦНАП!»
Сьогодні, 20:48
 0
Медіа
відео
1/8