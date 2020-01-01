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Кабмін затвердив нові вимоги до документів про вищу освіту

Кабмін затвердив нові вимоги до документів про вищу освіту
Кабінет Міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, - пише Укрінформ.

"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.

За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.

Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки наразі відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

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Теги: освіта, документи
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