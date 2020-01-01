Кабмін затвердив нові вимоги до документів про вищу освіту





Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, - пише



"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.



За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.



Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки наразі відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту.Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, - пише Укрінформ "Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки наразі відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

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