Кабмін затвердив нові вимоги до документів про вищу освіту
Сьогодні, 00:15
Кабінет Міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, - пише Укрінформ.
"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.
За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.
Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки наразі відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).
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Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, - пише Укрінформ.
"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.
За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.
Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки наразі відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).
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