Біля школи у волинському селі чергуватимуть поліцейські

Поліцейські офіцери громади з метою попередження дитячого травматизму на дорогах, патрулюватимуть поблизу школи у Боратині.Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням правил дорожнього руху, а також контролюватимуть чи водії пригальмовують та пропускають дітей на пішохідних переходах.Окрім цього, поліцейські проводитимуть для школярів так звані «уроки безпеки», де розповідатимуть про найбільш розповсюджені причини дорожньо-транспортних пригод, про правила та обов’язки пішоходів, а також про відповідальність, яка передбачена за порушення Правил дорожнього руху.«Такі заходи та практичні заняття дуже важливо проводити зі школярами, особливо, якщо поблизу навчального закладу дуже насичений автомобільний трафік, – розповідають правоохоронці. – Якщо змалечку прищеплювати дітям знання правил дорожнього руху – це гарантія того, що в майбутньому кількість ДТП значно скоротиться. Сподіваємося, що після таких уроків і пішоходи, і водії завжди пам’ятатимуть про цінність свого життя та життя інших учасників дорожнього руху».