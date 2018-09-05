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У Луцьку відбудеться концерт лауреатів престижних міжнародних конкурсів

У Луцьку відбудеться концерт лауреатів престижних міжнародних конкурсів
У Луцьку виступить тріо талановитих львівських музикантів у складі лауреатів міжнародних конкурсів.

Перед лучанами виступатиме заслужений артист України Назарій Пилатюк (скрипка), доцент кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Петро Довгань (фортепіано) та лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, відомий гітарист-віртуоз і композитор Антон Сопіга добре відоме волинським шанувальникам інструментальної музики. Про це повідомляють у Волинській обласній філармонії.

Концерт "Танго останньої надії" відбудеться 17 вересня о 18:00 у Палаці культури міста Луцька.

У супроводі Академічного камерного оркестру Рівненської обласної філармонії (диригент – Юрій Скрипник) музиканти представлять слухачам твори Астора П’яццолли, Рішара Гальяно, Володимира Винницького та Мирослава Скорика.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Ціна квитка - 100 гривень.

Концерт відбудеться згідно з вимогами Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області. У зв'язку з неохідністю дотримання соціальної дистанції кількість квитків - обмежена. Вхід – із обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.

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Теги: культура, Луцьк, мистецтво
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