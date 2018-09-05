У Луцьку відбудеться концерт лауреатів престижних міжнародних конкурсів

У Луцьку виступить тріо талановитих львівських музикантів у складі лауреатів міжнародних конкурсів.Перед лучанами виступатиме заслужений артист України(скрипка), доцент кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка(фортепіано) та лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, відомий гітарист-віртуоз і композитордобре відоме волинським шанувальникам інструментальної музики. Про це повідомляють у Волинській обласній філармонії.Концерт "Танго останньої надії" відбудеться 17 вересня о 18:00 у Палаці культури міста Луцька.У супроводі Академічного камерного оркестру Рівненської обласної філармонії (диригент –) музиканти представлять слухачам твори Астора П’яццолли, Рішара Гальяно, Володимира Винницького та Мирослава Скорика.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Ціна квитка - 100 гривень.Концерт відбудеться згідно з вимогами Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області. У зв'язку з неохідністю дотримання соціальної дистанції кількість квитків - обмежена. Вхід – із обов'язковим дотриманням маскового режиму.Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.