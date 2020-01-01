Колишній «волинянин» знайшов новий клуб

Рудольф Сухомлинов продовжить кар'єру в тернопільській "Ниві".



Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.



Про деталі угоди не повідомляється. 27-річний футболіст раніше грав за "Динамо-2", "Миколаїв", "Десну", "Волинь", "Байю", "Самтредіа" і "Полісся".



Останнім клубом був грузинський "Шевардені-1906".

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