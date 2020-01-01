Колишній «волинянин» знайшов новий клуб
Сьогодні, 07:36
Колишній футболіст луцької "Волині" знайшов нову команду. Захисник Рудольф Сухомлинов продовжить кар'єру в тернопільській "Ниві".
Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.
Про деталі угоди не повідомляється. 27-річний футболіст раніше грав за "Динамо-2", "Миколаїв", "Десну", "Волинь", "Байю", "Самтредіа" і "Полісся".
Останнім клубом був грузинський "Шевардені-1906".
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Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.
Про деталі угоди не повідомляється. 27-річний футболіст раніше грав за "Динамо-2", "Миколаїв", "Десну", "Волинь", "Байю", "Самтредіа" і "Полісся".
Останнім клубом був грузинський "Шевардені-1906".
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