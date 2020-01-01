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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 10 вересня: в Україні – 2 582 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 77

Ранок 10 вересня: в Україні – 2 582 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 77
За останню добу в Україні виявили 2 582 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 10 вересня сягнула 145 612.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (298), Харківській (339), Тернопільській (251), Львівській (183) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 44 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3023.

Протягом останньої доби одужали 1 174 людини. А загалом здолали хворобу 65 877 українців.

На Волині загалом захворіли 6 092 людини, з них за останню добу - 77. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 130 людей. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, статистика, РНБО
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