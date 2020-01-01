У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який розвів багаття біля будинку

Луцькі муніципали спіймали чоловіка, який спалював гілля дерев біля новобудови.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.Реагуючи на звернення, котре надійшло до департаменту муніципальної варти, інспектори близько 16:00 помітили задимлення на вулиці Кутузова.Чоловікові роз'яснили, що розводити багаття на території міста заборонено. Після чого на нього було склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.Тож муніципали вкотре закликають громадян бути свідомими та утриматися від самовільного спалювання рослинності, адже листя, яке тліє, неабияк забруднює довкілля.