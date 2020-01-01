Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 77 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 57 осіб. На щастя, нових смертей від ускладнень хвороби протягом останньої доби не зареєстрували.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Нововолинськ – 5, Луцький район – 5, Маневицький район – 11, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 7, Шацький район – 1, Рожищенський район – 4, Володимир-Волинський район – 5, Любешівський район – 5, Турійський район – 5, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 10, Ратнівський район – 1.Станом на 10 вересня в області зареєстрували 6092 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 392 у дітей та 702 у медичних працівників. Одужало 4246 осіб, з них 290 дітей та 546 медичних працівники. 130 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1610 (в т. ч. 34 летальних)• Луцький район – 666 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 340 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 108• Володимир-Волинський район – 431 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 280 (в т. ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 615 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 478 (в т. ч. 12 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 90• Любешівський район –206 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 345 ( в т. ч. 10 летальних)• Ратнівський район – 218 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 92 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 39132 особи. В тому числі за останню добу обстежили 612 осіб.