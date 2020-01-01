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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня
За останню добу на Волині зареєстрували 77 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 57 осіб. На щастя, нових смертей від ускладнень хвороби протягом останньої доби не зареєстрували.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Нововолинськ – 5, Луцький район – 5, Маневицький район – 11, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 7, Шацький район – 1, Рожищенський район – 4, Володимир-Волинський район – 5, Любешівський район – 5, Турійський район – 5, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 10, Ратнівський район – 1.

Станом на 10 вересня в області зареєстрували 6092 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 392 у дітей та 702 у медичних працівників. Одужало 4246 осіб, з них 290 дітей та 546 медичних працівники. 130 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1610 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 666 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 340 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 108
• Володимир-Волинський район – 431 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 280 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 615 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 478 (в т. ч. 12 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –206 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 345 ( в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 218 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 92 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 39132 особи. В тому числі за останню добу обстежили 612 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, райони, Волинь
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