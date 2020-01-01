Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня
Сьогодні, 09:41
За останню добу на Волині зареєстрували 77 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 57 осіб. На щастя, нових смертей від ускладнень хвороби протягом останньої доби не зареєстрували.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Нововолинськ – 5, Луцький район – 5, Маневицький район – 11, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 7, Шацький район – 1, Рожищенський район – 4, Володимир-Волинський район – 5, Любешівський район – 5, Турійський район – 5, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 10, Ратнівський район – 1.
Станом на 10 вересня в області зареєстрували 6092 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 392 у дітей та 702 у медичних працівників. Одужало 4246 осіб, з них 290 дітей та 546 медичних працівники. 130 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1610 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 666 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 340 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 108
• Володимир-Волинський район – 431 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 280 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 615 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 478 (в т. ч. 12 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –206 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 345 ( в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 218 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 92 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 39132 особи. В тому числі за останню добу обстежили 612 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Нововолинськ – 5, Луцький район – 5, Маневицький район – 11, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 7, Шацький район – 1, Рожищенський район – 4, Володимир-Волинський район – 5, Любешівський район – 5, Турійський район – 5, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 10, Ратнівський район – 1.
Станом на 10 вересня в області зареєстрували 6092 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 392 у дітей та 702 у медичних працівників. Одужало 4246 осіб, з них 290 дітей та 546 медичних працівники. 130 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1610 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 666 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 340 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 108
• Володимир-Волинський район – 431 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 280 (в т. ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 615 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 478 (в т. ч. 12 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 90
• Любешівський район –206 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 345 ( в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 218 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 92 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 39132 особи. В тому числі за останню добу обстежили 612 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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