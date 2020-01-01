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У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО

У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій трапилась аварія.

Автопригода сталась ввечері 9-го вересня, - пише Буг.

Відомо, що водій легковика не впорався з кермуванням, вилетів на узбіччя біля АЗС та зіштовхнувся з деревом. На щастя, чоловік лишився живим.

За словами правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп’яніння.

У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО
У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО
У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир
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