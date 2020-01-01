У місті на Волині авто злетіло з дороги і врізалось в дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій трапилась аварія.
Автопригода сталась ввечері 9-го вересня, - пише Буг.
Відомо, що водій легковика не впорався з кермуванням, вилетів на узбіччя біля АЗС та зіштовхнувся з деревом. На щастя, чоловік лишився живим.
За словами правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп’яніння.
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Автопригода сталась ввечері 9-го вересня, - пише Буг.
Відомо, що водій легковика не впорався з кермуванням, вилетів на узбіччя біля АЗС та зіштовхнувся з деревом. На щастя, чоловік лишився живим.
За словами правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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