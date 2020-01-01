Поліція провела обшуки в салоні інтимних послуг «Юнона» у центрі Луцька





Про обшуки в закладі Інформаційному агентству Волинські Новини



За інформацією джерела в закладі, який розташований на вулиці Лесі Українки, вибиті двері, салон не працює, а власники подалися в «біга». Інформацію про проведення обшуків підтвердили в Головному управлінні Нацполіції області.



Деталі обіцяють повідомити згодом.



Нагадаємо, в центрі Луцька вже кілька років працює салон інтимних послуг під прикриттям салону краси. Поліцію неодноразово просили закрити заклад.



Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost оприлюднювало розповідь



Там, за його словами, йому запропонували не лише звичайний масаж, а й послуги інтимного характеру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підрозділи поліції обшукали заклад «Юнона», де діяв салон еротичного масажу «Карамель», на який вже кілька років поліція не могла знайти управу.Про обшуки в закладі стало відомо з власних джерел.За інформацією джерела в закладі, який розташований на вулиці Лесі Українки, вибиті двері, салон не працює, а власники подалися в «біга». Інформацію про проведення обшуків підтвердили в Головному управлінні Нацполіції області.Деталі обіцяють повідомити згодом.Нагадаємо, в центрі Луцька вже кілька років працює салон інтимних послуг під прикриттям салону краси. Поліцію неодноразово просили закрити заклад.Ранішеоприлюднювало розповідь лучанина, який відвідував скандальний салон «Юнона» . Він розповів, що масажний салон "Caramel" на вулиці Лесі Українки діє під вивіскою "Юнона".Там, за його словами, йому запропонували не лише звичайний масаж, а й послуги інтимного характеру.

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