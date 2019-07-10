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Клієнти платили до 10 тисяч гривень: деталі обшуку в салоні інтимних послуг «Юнона» у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Клієнти платили до 10 тисяч гривень: деталі обшуку в салоні інтимних послуг «Юнона» у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Учора, 9 вересня, у приміщенні так званого салону еротичного масажу "Юнона", що по вулиці Лесі Українки в Луцьку, провели санкціонований обшук з залученням спецпризначенців.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Так званий салон еротичного масажу здійснював діяльність впродовж кількох місяців, візитівки з рекламою закладу «Ego Studio» розповсюджувались по всьому місту. Заклад працював під вивіскою «Юнона»: тут жінки надавали послуги сексуального характеру клієнтам, які телефонували і попередньо домовлялись про це, маскуючи свою діяльність під еротичний масаж.

«Учора під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні салону виявили клієнтів та працівниць салону, які надавали послуги сексуального характеру, також вилучили банківський термінал, детектор грошей, мобільні телефони, гроші, рекламні стікери салону, одяг та аксесуари сексуального характеру та інші речі», – розповів Олександр Зотько, т.в.о. начальника ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області.

Вирішується питання про оголошення підозр та обрання запобіжних заходів причетним до протиправної діяльності.

Орієнтовні суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 1 000 до 10 000 гривень. За добу сюди приходило від 10 до 50 осіб.

Триває досудове слідство.

Клієнти платили до 10 тисяч гривень: деталі обшуку в салоні інтимних послуг «Юнона» у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Клієнти платили до 10 тисяч гривень: деталі обшуку в салоні інтимних послуг «Юнона» у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: обшуки, салон інтимних послуг, Луцьк
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