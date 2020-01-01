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На Волині сім’я травмованого хлопця потребує допомоги, щоб виплатити борг за житло

На Волині сім’я травмованого хлопця потребує допомоги, щоб виплатити борг за житло
Родина Богдана Немирського з Володимира-Волинського, який не може самостійно рухатись через травми спини та шиї, просить про допомогу небайдужих. Щоб хлопець міг виходити на вулицю, сім’я переїхала у старенький будинок, але не в змозі самотужки погасити 9 000 доларів боргу кредиту.

Про це у facebook пише Вікторія Матусевич, - інформує Буг.

Зазначається, що Немирський Богдан 1994 року народження проживає у Володимирі-Волинському по вулиці Сагайдачного, 7/46, травмував спину і отримав важку закриту хребетно-спинномозкову травму шийних хребців. У звязку з цим, хлопець не може рухатись, не дієві навіть руки.

Богдану надали спеціалізовану інвалідну коляску, якою він керує ротом.

Щоб хлопець міг виходити на вулицю, сім’я продала 2-ох кімнатну квартиру на 4-му поверсі та позичила кошти, щоб купити хату. Зазначають, що вона хоч і старенька, проте є можливість пересуватись інвалідним візком.

Хлопця доглядає мама. Тато був за кордоном на заробітках, щоб повернути борг, але зараз, у зв'язку з карантином, перебивається мізерними заробітками. Батько допомагає дружині, яка теж має захворювання спини та ніг.

Кажуть, що сім’я уже продала старий бус, щоб сплатити борги, але цих коштів все одно не вистачає, лишилося ще 9 тисяч.

Тому рідні змушені звернутися за допомогою до небайдужих.

Щоб допомогти родині Богдана Немирського кошти можна переслати на картку: 4149499113690844 – Немирська Анна Йосипівна.


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Теги: Богдана Немирський, допомога
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