На Волині створять комунальну установу «Молодіжний центр»

З 1 січня 2021 року на Волині створять обласну комунальну установу «Молодіжний центр».Відповідне рішення прийняли 10 вересня під час сесії обласної ради.Виконувачем обов’язків директора обласної комунальної установи «Молодіжний центр» призначатьПід час виступу перед депутатами Яна Романюк розповіла, що молодь, на її переконання – це не майбутнє, це вже теперішнє, тому кожне місто, кожна ОТГ на Волині має подбати про створення молодіжних осередків, аби молодь відчувала, що вона потрібна саме у цій країні, що про неї дбають, її інтересами цікавляться. Яна Романюк додала, що має конкретне бачення і конкретний план дій на посаді очільника «Молодіжного центру».Депутати підтримали створення установи і призначення в.о. директора.