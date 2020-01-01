На Волині створять комунальну установу «Молодіжний центр»
Сьогодні, 12:20
З 1 січня 2021 року на Волині створять обласну комунальну установу «Молодіжний центр».
Відповідне рішення прийняли 10 вересня під час сесії обласної ради.
Виконувачем обов’язків директора обласної комунальної установи «Молодіжний центр» призначать Яну Романюк.
Під час виступу перед депутатами Яна Романюк розповіла, що молодь, на її переконання – це не майбутнє, це вже теперішнє, тому кожне місто, кожна ОТГ на Волині має подбати про створення молодіжних осередків, аби молодь відчувала, що вона потрібна саме у цій країні, що про неї дбають, її інтересами цікавляться. Яна Романюк додала, що має конкретне бачення і конкретний план дій на посаді очільника «Молодіжного центру».
Депутати підтримали створення установи і призначення в.о. директора.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли 10 вересня під час сесії обласної ради.
Виконувачем обов’язків директора обласної комунальної установи «Молодіжний центр» призначать Яну Романюк.
Під час виступу перед депутатами Яна Романюк розповіла, що молодь, на її переконання – це не майбутнє, це вже теперішнє, тому кожне місто, кожна ОТГ на Волині має подбати про створення молодіжних осередків, аби молодь відчувала, що вона потрібна саме у цій країні, що про неї дбають, її інтересами цікавляться. Яна Романюк додала, що має конкретне бачення і конкретний план дій на посаді очільника «Молодіжного центру».
Депутати підтримали створення установи і призначення в.о. директора.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перинатальний центр отримав 5 квартир у Луцьку та Липинах під службове житло для медиків
Сьогодні, 12:30
На Волині створять комунальну установу «Молодіжний центр»
Сьогодні, 12:20
Волинських освітян відзначили преміями. СПИСОК
Сьогодні, 12:13
Розшукали безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 12:09