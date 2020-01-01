Перинатальний центр отримав 5 квартир у Луцьку та Липинах під службове житло для медиків





Відповідне рішення прийняли 10 вересня під час сесії обласної ради.



Зокрема, йдеться про квартири за такими адресами та з такими характеристиками:



1) Луцький район, село Липини, вул. Марії Заньковецької, 3а, квартира № 37, загальною площею, 62,5 кв.м, квартира № 159, загальною площею 42,3 кв.м, квартира № 160, 36,1 кв.м.;

2) місто Луцьк, проспект Перемоги, 34а, квартира № 38, загальною площею 51,5 кв.м, квартира № 158, загальною площею, 49,6 кв.м., з метою використання під службові житлові приміщення для медичних працівників з вищою медичною освітою.

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