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Перинатальний центр отримав 5 квартир у Луцьку та Липинах під службове житло для медиків

Перинатальний центр отримав 5 квартир у Луцьку та Липинах під службове житло для медиків
Волинська обласна рада безоплатно передасть на баланс комунального підприємства «Волинський обласний перинатальний центр» 5 квартир з метою використання під службові житлові приміщення для медичних працівників з вищою медичною освітою.

Відповідне рішення прийняли 10 вересня під час сесії обласної ради.

Зокрема, йдеться про квартири за такими адресами та з такими характеристиками:

1) Луцький район, село Липини, вул. Марії Заньковецької, 3а, квартира № 37, загальною площею, 62,5 кв.м, квартира № 159, загальною площею 42,3 кв.м, квартира № 160, 36,1 кв.м.;
2) місто Луцьк, проспект Перемоги, 34а, квартира № 38, загальною площею 51,5 кв.м, квартира № 158, загальною площею, 49,6 кв.м., з метою використання під службові житлові приміщення для медичних працівників з вищою медичною освітою.

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Теги: квартири, перинатальний центр, медики
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