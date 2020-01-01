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У громаді поблизу Луцька поліцейські переводять дітей через дорогу до школи

У громаді поблизу Луцька поліцейські переводять дітей через дорогу до школи
У Боратинській ОТГ на період навчального року поліцейські громади будуть патрулювати біля пішохідних переходів, що знаходяться поруч з навчальними закладами.

Про це Суспільному розповіла юрисконсультка Боратинської сільської ради Богдана Макарчук.

У Боратинській громаді - 12 сіл та 5 загальноосвітніх навчальних закладів. Лежачі поліцейські є лише біля школи у селі Рованці, біля решти шкіл їх не має. Світлофорів - не має жодного", - каже Богдана Макарчук.

Відтак, у громаді вирішили подбати про безпеку школярів на дорозі та залучити патрульних. Правоохоронці стежать за дотриманням правил дорожнього руху, а також контролюють чи водії пригальмовують та пропускають дітей на пішохідних переходах.
У громаді поблизу Луцька поліцейські переводять дітей через дорогу до школи

"У громаді працює два офіцери з березня місяця. В обласному управлінні патрульної поліції пообіцяли у жовтні дати додатково ще один екіпаж для патрулювання території ОТГ. З 8:30 та до 9:00, коли учні починають сходитися до боратинської школи, правоохоронці регулюють автомобільний рух. Щодня обирають іншу школу, яка є в об'єднаній територіальній громаді. Біля кожного навчального закладу - небезпечний автомобільний рух та неврегульовані пішохідні переходи. Світлофори планують закупити, а поки не обходяться без допомоги поліцейських, - розповіла юрисконсультка.

Окрім цього, поліцейські проводять для школярів так звані «уроки безпеки», де розповідають про найбільш розповсюджені причини аварій, про правила та обов’язки пішоходів, а також про відповідальність, яка передбачена за порушення Правил дорожнього руху.

Патрулювання частково пов'язане з аварією за участю дітей, яка відбулась у Луцьку 5 вересня. Нгадаємо, що на вулиці Дубнівській, біля навчального закладу 10-річний хлопчик переходив дорогу на "зебрі" разом із своїм товаришем. Його збила машина, дитина загинула. 9 вересня Луцькрада під час позачергового засідання сесії передбачила гроші на облаштування світлофору на вулиці Дубнівській, де трапилось ДТП.

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Теги: Боратинська ОТГ, школа
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