У громаді поблизу Луцька поліцейські переводять дітей через дорогу до школи





Про це Богдана Макарчук.



У Боратинській громаді - 12 сіл та 5 загальноосвітніх навчальних закладів. Лежачі поліцейські є лише біля школи у селі Рованці, біля решти шкіл їх не має. Світлофорів - не має жодного", - каже Богдана Макарчук.



Відтак, у громаді вирішили подбати про безпеку школярів на дорозі та залучити патрульних. Правоохоронці стежать за дотриманням правил дорожнього руху, а також контролюють чи водії пригальмовують та пропускають дітей на пішохідних переходах.



"У громаді працює два офіцери з березня місяця. В обласному управлінні патрульної поліції пообіцяли у жовтні дати додатково ще один екіпаж для патрулювання території ОТГ. З 8:30 та до 9:00, коли учні починають сходитися до боратинської школи, правоохоронці регулюють автомобільний рух. Щодня обирають іншу школу, яка є в об'єднаній територіальній громаді. Біля кожного навчального закладу - небезпечний автомобільний рух та неврегульовані пішохідні переходи. Світлофори планують закупити, а поки не обходяться без допомоги поліцейських, - розповіла юрисконсультка.



Окрім цього, поліцейські проводять для школярів так звані «уроки безпеки», де розповідають про найбільш розповсюджені причини аварій, про правила та обов’язки пішоходів, а також про відповідальність, яка передбачена за порушення Правил дорожнього руху.



Патрулювання частково пов'язане з аварією за участю дітей, яка відбулась у Луцьку 5 вересня. Нгадаємо, що на вулиці Дубнівській, біля навчального закладу 10-річний хлопчик переходив дорогу на "зебрі" разом із своїм товаришем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боратинській ОТГ на період навчального року поліцейські громади будуть патрулювати біля пішохідних переходів, що знаходяться поруч з навчальними закладами.Про це Суспільному розповіла юрисконсультка Боратинської сільської радиУ Боратинській громаді - 12 сіл та 5 загальноосвітніх навчальних закладів. Лежачі поліцейські є лише біля школи у селі Рованці, біля решти шкіл їх не має. Світлофорів - не має жодного", - каже Богдана Макарчук.Відтак, у громаді вирішили подбати про безпеку школярів на дорозі та залучити патрульних. Правоохоронці стежать за дотриманням правил дорожнього руху, а також контролюють чи водії пригальмовують та пропускають дітей на пішохідних переходах."У громаді працює два офіцери з березня місяця. В обласному управлінні патрульної поліції пообіцяли у жовтні дати додатково ще один екіпаж для патрулювання території ОТГ. З 8:30 та до 9:00, коли учні починають сходитися до боратинської школи, правоохоронці регулюють автомобільний рух. Щодня обирають іншу школу, яка є в об'єднаній територіальній громаді. Біля кожного навчального закладу - небезпечний автомобільний рух та неврегульовані пішохідні переходи. Світлофори планують закупити, а поки не обходяться без допомоги поліцейських, - розповіла юрисконсультка.Окрім цього, поліцейські проводять для школярів так звані «уроки безпеки», де розповідають про найбільш розповсюджені причини аварій, про правила та обов’язки пішоходів, а також про відповідальність, яка передбачена за порушення Правил дорожнього руху.Патрулювання частково пов'язане з аварією за участю дітей, яка відбулась у Луцьку 5 вересня. Нгадаємо, що на вулиці Дубнівській, біля навчального закладу 10-річний хлопчик переходив дорогу на "зебрі" разом із своїм товаришем. Його збила машина, дитина загинула. 9 вересня Луцькрада під час позачергового засідання сесії передбачила гроші на облаштування світлофору на вулиці Дубнівській, де трапилось ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію