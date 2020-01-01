У місті на Волині відновлюють пільгові перевезення





Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради,



Нагадаємо, що їх припинили на початку карантину. Це був один із заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.



З ініціативи міського голови Олега Кіндера питання було винесене на засідання виконкому та отримало підтримку.



Міський голова зауважив, що з приводу цього до нього було чимало звернень від людей старшого віку. Нині Ковель перебуває у “зеленій” зоні, тому є можливість у прийнятті такого рішення.



Завтра, 11 вересня, можна буде скористатись правом на пільгові перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування, на яких здійснюються «соціальні перевезення», а саме: № 1 «вул. Незалежності - Льонзавод» (вих.4),

№ 7 «Сільмаш - Вокзал - вул. Симоненка (ч/з Пошту)»,

№ 8 «Вокзал - дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник»»,

№ 19 « Сільмаш – Лісництво » (вих. 2),

№ 22 «вул. Незалежності - Сільмаш» (ч/з Інтерпорт) (вих.1).



Перевізникам, з якими укладено угоди на надання згаданих послуг, виплачуватиметься компенсація.

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