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У селі на Волині горів навіс

У селі на Волині горів навіс
У селі Нуйно Камінь-Каширського району горів дощатий навіс критий шифером.

Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 вересня о 17:32, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що на подію виїжджали працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне та рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували о 18:25.

Ймовірна причина пожежі – підпал.

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Теги: підпал, навіс
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