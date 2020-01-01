У селі на Волині горів навіс
Сьогодні, 13:28
У селі Нуйно Камінь-Каширського району горів дощатий навіс критий шифером.
Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 вересня о 17:32, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що на подію виїжджали працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне та рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували о 18:25.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
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Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 вересня о 17:32, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що на подію виїжджали працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне та рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували о 18:25.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
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