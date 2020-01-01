У селі на Волині горів навіс





Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 вересня о 17:32, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що на подію виїжджали працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне та рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували о 18:25.



Ймовірна причина пожежі – підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нуйно Камінь-Каширського району горів дощатий навіс критий шифером.Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 вересня о 17:32, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Зазначається, що на подію виїжджали працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне та рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували о 18:25.Ймовірна причина пожежі – підпал.

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