Колекція бонсаїв, рослини-хижаки і фітокартини: як у школі на Волині створили унікальний зимовий сад. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У навчально-виховному комплексі села Городок Маневицького району запрацював зимовий сад.
Створили його вихованці учнівського лісництва на чолі з керівником та директором школи Ніною Терещенко. Офіційно його відкрили 9 вересня, запросивши на урочистості тих, хто найбільше допомагав у цій роботі, – лісівників, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Серед гостей – перший заступник начальника управління Руслан Войцеховський, т.в.о. директора державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Олександр Онищук, інженер з лісових культур підприємства Олена Некришевич.
Керівник учнівського лісництва також зазначила, що надзвичайно приємно вражена тим, як багато уваги лісівники приділяють своїм підопічним – вихованцям шкільних лісництв, назвавши основною заслугою в цьому позицію начальника управління Олександра Кватирка. Директор школи наголосила, що цей зимовий сад є не лише окрасою та фотозоною, а й виконує функцію практично-навчальної бази.
Діти тут черенкують, доглядають за рослинами, спостерігають. Підтвердженням сказаного стала презентація від вихованців шкільного лісництва. Вони настільки професійно представили гостям кожну окрему локацію у зимовому саду, що вразили знаннями навіть самих лісівників.
Якщо коротко, тут можна побачити різноманітні тіландсії, сукуленти, фітокартини, колекцію бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми, перевернутий сад та багато іншого.
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Створили його вихованці учнівського лісництва на чолі з керівником та директором школи Ніною Терещенко. Офіційно його відкрили 9 вересня, запросивши на урочистості тих, хто найбільше допомагав у цій роботі, – лісівників, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Серед гостей – перший заступник начальника управління Руслан Войцеховський, т.в.о. директора державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Олександр Онищук, інженер з лісових культур підприємства Олена Некришевич.
Керівник учнівського лісництва також зазначила, що надзвичайно приємно вражена тим, як багато уваги лісівники приділяють своїм підопічним – вихованцям шкільних лісництв, назвавши основною заслугою в цьому позицію начальника управління Олександра Кватирка. Директор школи наголосила, що цей зимовий сад є не лише окрасою та фотозоною, а й виконує функцію практично-навчальної бази.
Діти тут черенкують, доглядають за рослинами, спостерігають. Підтвердженням сказаного стала презентація від вихованців шкільного лісництва. Вони настільки професійно представили гостям кожну окрему локацію у зимовому саду, що вразили знаннями навіть самих лісівників.
Якщо коротко, тут можна побачити різноманітні тіландсії, сукуленти, фітокартини, колекцію бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми, перевернутий сад та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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