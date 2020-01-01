Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Ощів1. 10:00—16:00Школа, С/Р,ФОП Костюк, Лисюк, Мельник, Тарасюк, Джура, Головацька с.Литовеж2. 8:30—15:30с.м.т.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна, пров.Тихий1. 09:40-17:00с. Ворокомле1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-459 9:00-17:00 с. Хопніввул.Першотравнева2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-22 9:00-17:00 ФОП Грек Іван Григорович – торговий кіоскс.Кульчинвул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, буд.20-37,вул.5-го Лютого,1-14вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-63. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазинФОП Верхогляд М.П. - магазинм.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,4. ПЛ-10кВ Л 14-01 09:00-14:00 ФОП Ярмолюк Петро Микитович – млинФОП Мізун Петро Федорович - меблевий цехФОП Шкіль Віктор Миколайович - меблевий цехФОП Назарчук Олександр Миколайович - меблевий цехФОП Захарчук Роман Іванович - деревообробний цехПрАТ "МТС УКРАЇНА" - база с.БерестяниСільська рада Берестяни – контора, дитячий садокДП "Цуманське лісове господарство" – лісництвоСвято-Різдво-Богородична громада УПЦ – церкваПАТ "Державний ощадний банк України" – банкКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпунктПАТ "Укртелеком" - АТСЦуманське споживче товариство – магазинФОП Онопченко Оксана Петрівна – магазинФермерське господарство "Назарчук" - ферм.господарствоФОП Гриценя Петро Дмитрович - деревообробний цехФОП Ходорчук Георгій Степанович - виробниче приміщенняФОП Шульгач Сергій Нестерович – столярний цехПрАТ "Київстар" – базаФОП Ковальчук Галина Олександрівна - торг.кіоскФОП Паюк Роза Василівна - торг.кіоскФОП Чайка Ольга Михайлівна – торг.кіоскДП "Цуманське лісове господарство" - їдальня, контораВідділ освіти - селишна рада Цумань.Водонапірна башняВідділ освіти - селишна рада Цумань.Школа с.Берестянивул.Незалежності,вул.Набережна,вул.Ватутіна,вул.Партизанська,вул.8-гоБерезня,вул.Перемоги,вул.Жовтнева,смт.Цуманьвул.О.Кошового,вул.Терешкової,вул.Корольова,вул.Жовтнева,хутір "Коросна"вул.Соснова,вул.Сагайдачного,1.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4109:00-17:00 ТзОВ "ГІППО"ФОП Мірчук С.МФОП Смаль Л.МПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1ФОП Галімурка С.РОСББ "Ковель Центральний"Ковельське мисливсько-рибацьке господарство Ковельської міськрайорганізації УТМРФОП Пінчук Н.Лм.Ковель вул..Незалежностім.Ковель вул. 1-го Грудня2. ПЛ-0,4кВ від КТП №56 9:00-17:00 Дрозднівська сільська РадаСвято-Троїцька громада УПЦКовельське МТМО с.Гончий Брід3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗ с.Майдан1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 9:00-15:45 Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне часткововул.1 Травня, вул.Центральна2.КТП-159:00-15:45Магазин ФОП Нерода с.Крухиничі вул.Набережна3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-58 9:00-15:45 с.В.Садівська вул.Приозерна1. ТЛ-35РУ-0,4 кВ І-СШ Монтаж обліку 13:30-17:00 Бойлерна,Студія зачісок «Андрій Оліферчук»Паб «Барель»Дитсад №48М’ясо-овочі (Молоді 8)Мобільний зв’язок Астеліт (Молоді 8)Торговий павільйон (Молоді 8)Торговий павільйон (Молоді 10)Комп’ютерні послуги (Молоді 10) вул. Молоді 8,10а,10,10б,8г,1. КТП-303 09:30 – 17:00 с. Липини вул. Слов'янська, Окружна, Лесі Украінки, Перемоги1. ЩТП-504 8:00-17:00 ФОП Цвид Ольга ІванівнаС.Рада с.Світязь с.Світязь вул.Молодіжна, Шкільна2. Л-58-04 чистка трасиПЛ-10 відЛР-99 до ЛР-341(КТП-93,91,ЗТП-90,420)8:00-17:00Завод СвітязьЛюбомльська філія ТзОВ "Завод Світязь"ФОП Пономаренко Наталія Вікторівнажк.КняжийФОП Крисюкевич Адам ФедоровичФОП Клейзун Ольга ПетрівнаФОП Гугля Наталія ПетрівнаФОП Саган В.А.Музична школа старам.Любомль вул.Натлії Ужвій,1-го Травня, Української Армії(Червоної Армії),Прикордонників, Чапаєва, Гоголя1. 10:00-15:00Станція мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, ПоліськаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 м-ни: «Дебют», «Селена», «Копійочка», «Продукти», «Комп`ютерний всесвіт», «Дім декору», «Золотий вік», «Шарм», аптеки «Сальве», «Зелена», хлібний кіоск М.Нововолинськ:вул. Винниченка 2-6Св.Володимира 2-4Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.1. КТП-256 10:00-17:00с. Журавлине вул: Перемоги, Садова.1. 10:00-15:30ФОП Зінюк – ресторан, ФОП Ковальчук Г.М., Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк,Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – БК, глядацький зал, ощадбанк, госпдвір УЖКГ, Луківське КП Комунальник, водокачка і котельня, ФОП Сукач – торговий кіоск , лазня, ФОП Мартинюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р- адмінприміщення, ФОП Мисилюк – магазин, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, ФОП Зінюк- магазин Артеміда», школа, кухня, пошта, ПТУ-22 – гуртожиток, Луківська с/р- ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця- водокачка, ФОП Печоха- кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв, ПАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського, Незалежності, Робітнича, Кузніцова, Ватутіна, Заводська, Молєва, Молодіжна,Паркова, О.Пчілки, Вишнева, Садова, Спортивна, Лящука, І.Франка, Миру, Ковельська, Шевченка2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-103 до КТП-128КТП-127КТП-351КТП-299КТП-128 10:00-15:30 Гайківська с/р – адмінприміщення, магазин,пошта, ФОП Петрович Р.М. – магазин, АТС, ФАП, школа,дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ України»- бригада с.Гайки