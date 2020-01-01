Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Ощів
Іваничівський район
1. 10:00—16:00
Школа, С/Р,ФОП Костюк, Лисюк, Мельник, Тарасюк, Джура, Головацька с.Литовеж
2. 8:30—15:30
с.м.т.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна, пров.Тихий
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Ворокомле
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-459 9:00-17:00 с. Хопнів
вул.Першотравнева
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-22 9:00-17:00 ФОП Грек Іван Григорович – торговий кіоск
с.Кульчин
вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, буд.20-37,
вул.5-го Лютого,1-14
вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-6
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
4. ПЛ-10кВ Л 14-01 09:00-14:00 ФОП Ярмолюк Петро Микитович – млин
ФОП Мізун Петро Федорович - меблевий цех
ФОП Шкіль Віктор Миколайович - меблевий цех
ФОП Назарчук Олександр Миколайович - меблевий цех
ФОП Захарчук Роман Іванович - деревообробний цех
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" - база с.Берестяни
Сільська рада Берестяни – контора, дитячий садок
ДП "Цуманське лісове господарство" – лісництво
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ – церква
ПАТ "Державний ощадний банк України" – банк
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпункт
ПАТ "Укртелеком" - АТС
Цуманське споживче товариство – магазин
ФОП Онопченко Оксана Петрівна – магазин
Фермерське господарство "Назарчук" - ферм.господарство
ФОП Гриценя Петро Дмитрович - деревообробний цех
ФОП Ходорчук Георгій Степанович - виробниче приміщення
ФОП Шульгач Сергій Нестерович – столярний цех
ПрАТ "Київстар" – база
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна - торг.кіоск
ФОП Паюк Роза Василівна - торг.кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торг.кіоск
ДП "Цуманське лісове господарство" - їдальня, контора
Відділ освіти - селишна рада Цумань.Водонапірна башня
Відділ освіти - селишна рада Цумань.Школа с.Берестяни
вул.Незалежності,
вул.Набережна,
вул.Ватутіна,
вул.Партизанська,
вул.8-гоБерезня,
вул.Перемоги,
вул.Жовтнева,
смт.Цумань
вул.О.Кошового,
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.Жовтнева,
хутір "Коросна"
вул.Соснова,
вул.Сагайдачного,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №410
9:00-17:00 ТзОВ "ГІППО"
ФОП Мірчук С.М
ФОП Смаль Л.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Галімурка С.Р
ОСББ "Ковель Центральний"
Ковельське мисливсько-рибацьке господарство Ковельської міськрайорганізації УТМР
ФОП Пінчук Н.Л
м.Ковель вул..Незалежності
м.Ковель вул. 1-го Грудня
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №56 9:00-17:00 Дрозднівська сільська Рада
Свято-Троїцька громада УПЦ
Ковельське МТМО с.Гончий Брід
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 9:00-15:45 Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне частково
вул.1 Травня, вул.Центральна
2.
КТП-15
9:00-15:45
Магазин ФОП Нерода с.Крухиничі вул.Набережна
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-58 9:00-15:45 с.В.Садівська вул.Приозерна
місто Луцьк
1. ТЛ-35
РУ-0,4 кВ І-СШ Монтаж обліку 13:30-17:00 Бойлерна,
Студія зачісок «Андрій Оліферчук»
Паб «Барель»
Дитсад №48
М’ясо-овочі (Молоді 8)
Мобільний зв’язок Астеліт (Молоді 8)
Торговий павільйон (Молоді 8)
Торговий павільйон (Молоді 10)
Комп’ютерні послуги (Молоді 10) вул. Молоді 8,10а,10,10б,8г,
Луцький район
1. КТП-303 09:30 – 17:00 с. Липини вул. Слов'янська, Окружна, Лесі Украінки, Перемоги
Любомльський та Шацький райони
1. ЩТП-504 8:00-17:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна
С.Рада с.Світязь с.Світязь вул.Молодіжна, Шкільна
2. Л-58-04 чистка трасиПЛ-10 відЛР-99 до ЛР-341(КТП-93,91,ЗТП-90,420)
8:00-17:00
Завод Світязь
Любомльська філія ТзОВ "Завод Світязь"
ФОП Пономаренко Наталія Вікторівна
жк.Княжий
ФОП Крисюкевич Адам Федорович
ФОП Клейзун Ольга Петрівна
ФОП Гугля Наталія Петрівна
ФОП Саган В.А.
Музична школа стара
м.Любомль вул.Натлії Ужвій,
1-го Травня, Української Армії(Червоної Армії),
Прикордонників, Чапаєва, Гоголя
Любешівський район
1. 10:00-15:00
Станція мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 м-ни: «Дебют», «Селена», «Копійочка», «Продукти», «Комп`ютерний всесвіт», «Дім декору», «Золотий вік», «Шарм», аптеки «Сальве», «Зелена», хлібний кіоск М.Нововолинськ:
вул. Винниченка 2-6
Св.Володимира 2-4
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
Старовижівський район
1. КТП-256 10:00-17:00
с. Журавлине вул: Перемоги, Садова.
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Зінюк – ресторан, ФОП Ковальчук Г.М., Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк,Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – БК, глядацький зал, ощадбанк, госпдвір УЖКГ, Луківське КП Комунальник, водокачка і котельня, ФОП Сукач – торговий кіоск , лазня, ФОП Мартинюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р- адмінприміщення, ФОП Мисилюк – магазин, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, ФОП Зінюк- магазин Артеміда», школа, кухня, пошта, ПТУ-22 – гуртожиток, Луківська с/р- ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця- водокачка, ФОП Печоха- кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв, ПАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського, Незалежності, Робітнича, Кузніцова, Ватутіна, Заводська, Молєва, Молодіжна,Паркова, О.Пчілки, Вишнева, Садова, Спортивна, Лящука, І.Франка, Миру, Ковельська, Шевченка
2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-15:30 Гайківська с/р – адмінприміщення, магазин,пошта, ФОП Петрович Р.М. – магазин, АТС, ФАП, школа,дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ України»- бригада с.Гайки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Ощів
Іваничівський район
1. 10:00—16:00
Школа, С/Р,ФОП Костюк, Лисюк, Мельник, Тарасюк, Джура, Головацька с.Литовеж
2. 8:30—15:30
с.м.т.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна, пров.Тихий
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Ворокомле
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-459 9:00-17:00 с. Хопнів
вул.Першотравнева
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-22 9:00-17:00 ФОП Грек Іван Григорович – торговий кіоск
с.Кульчин
вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53, буд.20-37,
вул.5-го Лютого,1-14
вул.Володимира Зарадюка (Кірова)1-6
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
4. ПЛ-10кВ Л 14-01 09:00-14:00 ФОП Ярмолюк Петро Микитович – млин
ФОП Мізун Петро Федорович - меблевий цех
ФОП Шкіль Віктор Миколайович - меблевий цех
ФОП Назарчук Олександр Миколайович - меблевий цех
ФОП Захарчук Роман Іванович - деревообробний цех
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" - база с.Берестяни
Сільська рада Берестяни – контора, дитячий садок
ДП "Цуманське лісове господарство" – лісництво
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ – церква
ПАТ "Державний ощадний банк України" – банк
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпункт
ПАТ "Укртелеком" - АТС
Цуманське споживче товариство – магазин
ФОП Онопченко Оксана Петрівна – магазин
Фермерське господарство "Назарчук" - ферм.господарство
ФОП Гриценя Петро Дмитрович - деревообробний цех
ФОП Ходорчук Георгій Степанович - виробниче приміщення
ФОП Шульгач Сергій Нестерович – столярний цех
ПрАТ "Київстар" – база
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна - торг.кіоск
ФОП Паюк Роза Василівна - торг.кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торг.кіоск
ДП "Цуманське лісове господарство" - їдальня, контора
Відділ освіти - селишна рада Цумань.Водонапірна башня
Відділ освіти - селишна рада Цумань.Школа с.Берестяни
вул.Незалежності,
вул.Набережна,
вул.Ватутіна,
вул.Партизанська,
вул.8-гоБерезня,
вул.Перемоги,
вул.Жовтнева,
смт.Цумань
вул.О.Кошового,
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.Жовтнева,
хутір "Коросна"
вул.Соснова,
вул.Сагайдачного,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №410
9:00-17:00 ТзОВ "ГІППО"
ФОП Мірчук С.М
ФОП Смаль Л.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Галімурка С.Р
ОСББ "Ковель Центральний"
Ковельське мисливсько-рибацьке господарство Ковельської міськрайорганізації УТМР
ФОП Пінчук Н.Л
м.Ковель вул..Незалежності
м.Ковель вул. 1-го Грудня
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №56 9:00-17:00 Дрозднівська сільська Рада
Свято-Троїцька громада УПЦ
Ковельське МТМО с.Гончий Брід
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 9:00-15:45 Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне частково
вул.1 Травня, вул.Центральна
2.
КТП-15
9:00-15:45
Магазин ФОП Нерода с.Крухиничі вул.Набережна
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-58 9:00-15:45 с.В.Садівська вул.Приозерна
місто Луцьк
1. ТЛ-35
РУ-0,4 кВ І-СШ Монтаж обліку 13:30-17:00 Бойлерна,
Студія зачісок «Андрій Оліферчук»
Паб «Барель»
Дитсад №48
М’ясо-овочі (Молоді 8)
Мобільний зв’язок Астеліт (Молоді 8)
Торговий павільйон (Молоді 8)
Торговий павільйон (Молоді 10)
Комп’ютерні послуги (Молоді 10) вул. Молоді 8,10а,10,10б,8г,
Луцький район
1. КТП-303 09:30 – 17:00 с. Липини вул. Слов'янська, Окружна, Лесі Украінки, Перемоги
Любомльський та Шацький райони
1. ЩТП-504 8:00-17:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна
С.Рада с.Світязь с.Світязь вул.Молодіжна, Шкільна
2. Л-58-04 чистка трасиПЛ-10 відЛР-99 до ЛР-341(КТП-93,91,ЗТП-90,420)
8:00-17:00
Завод Світязь
Любомльська філія ТзОВ "Завод Світязь"
ФОП Пономаренко Наталія Вікторівна
жк.Княжий
ФОП Крисюкевич Адам Федорович
ФОП Клейзун Ольга Петрівна
ФОП Гугля Наталія Петрівна
ФОП Саган В.А.
Музична школа стара
м.Любомль вул.Натлії Ужвій,
1-го Травня, Української Армії(Червоної Армії),
Прикордонників, Чапаєва, Гоголя
Любешівський район
1. 10:00-15:00
Станція мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-8 ТП-19 9:00-17:00 м-ни: «Дебют», «Селена», «Копійочка», «Продукти», «Комп`ютерний всесвіт», «Дім декору», «Золотий вік», «Шарм», аптеки «Сальве», «Зелена», хлібний кіоск М.Нововолинськ:
вул. Винниченка 2-6
Св.Володимира 2-4
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
Старовижівський район
1. КТП-256 10:00-17:00
с. Журавлине вул: Перемоги, Садова.
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Зінюк – ресторан, ФОП Ковальчук Г.М., Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк,Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – БК, глядацький зал, ощадбанк, госпдвір УЖКГ, Луківське КП Комунальник, водокачка і котельня, ФОП Сукач – торговий кіоск , лазня, ФОП Мартинюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р- адмінприміщення, ФОП Мисилюк – магазин, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, ФОП Зінюк- магазин Артеміда», школа, кухня, пошта, ПТУ-22 – гуртожиток, Луківська с/р- ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця- водокачка, ФОП Печоха- кафе «Мрія», укрзалізниця- резерв, ПАТ «Волиньобленерго»- Луківська дільниця с.м.т.Луків вул.Грушевського, Незалежності, Робітнича, Кузніцова, Ватутіна, Заводська, Молєва, Молодіжна,Паркова, О.Пчілки, Вишнева, Садова, Спортивна, Лящука, І.Франка, Миру, Ковельська, Шевченка
2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-15:30 Гайківська с/р – адмінприміщення, магазин,пошта, ФОП Петрович Р.М. – магазин, АТС, ФАП, школа,дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ України»- бригада с.Гайки
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