У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19





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Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про закриття сервісного центру МВС, що у Ковелі, через виявлення COVID-19 у працівника.



Надання послуг здійснюватиметься тільки за попереднім записом через функціонал



Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед. Якщо в обраний день вже немає вільних місць, спробуйте це зробити наступного дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 11 вересня, у місті Ковель після карантину відновлює свою роботу сервісний центр МВС № 0742, що на вулиці Володимирська, 133.Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про закриття сервісного центру МВС, що у Ковелі,Надання послуг здійснюватиметься тільки за попереднім записом через функціонал "Запис в електронну чергу» Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед. Якщо в обраний день вже немає вільних місць, спробуйте це зробити наступного дня.

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