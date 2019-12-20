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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19

У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19
Завтра, 11 вересня, у місті Ковель після карантину відновлює свою роботу сервісний центр МВС № 0742, що на вулиці Володимирська, 133.

Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про закриття сервісного центру МВС, що у Ковелі, через виявлення COVID-19 у працівника.

Надання послуг здійснюватиметься тільки за попереднім записом через функціонал "Запис в електронну чергу».

Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед. Якщо в обраний день вже немає вільних місць, спробуйте це зробити наступного дня.

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Теги: сервісний центр МВС, Ковель, відкриття
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