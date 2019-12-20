У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19
Сьогодні, 14:28
Завтра, 11 вересня, у місті Ковель після карантину відновлює свою роботу сервісний центр МВС № 0742, що на вулиці Володимирська, 133.
Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.
Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про закриття сервісного центру МВС, що у Ковелі, через виявлення COVID-19 у працівника.
Надання послуг здійснюватиметься тільки за попереднім записом через функціонал "Запис в електронну чергу».
Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед. Якщо в обраний день вже немає вільних місць, спробуйте це зробити наступного дня.
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Про це повідомляють на сторінці установи у Facebook.
Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про закриття сервісного центру МВС, що у Ковелі, через виявлення COVID-19 у працівника.
Надання послуг здійснюватиметься тільки за попереднім записом через функціонал "Запис в електронну чергу».
Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед. Якщо в обраний день вже немає вільних місць, спробуйте це зробити наступного дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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